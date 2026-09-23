Gartenmöbel richtig überwintern: Dieser Fehler ruiniert Holz und Polster

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Der Sommer verabschiedet sich, die Abende werden kühler und Garten, Balkon und Terrasse werden langsam winterfest gemacht. Doch während Pflanzen ins Winterquartier wandern und der Grill verstaut wird, bleiben Gartenmöbel häufig einfach draußen stehen. Das kann spätestens bei Dauerregen, Frost und Schnee zum Problem werden. Besonders anhaltende Feuchtigkeit sollten Sie bei der Überwinterung Ihrer Möbel vermeiden. Wer keinen Platz in Garage, Keller oder Gartenhaus hat, kann mit einer passenden Abdeckung vorsorgen – bei Amazon gibt es eine beliebte Variante aktuell für weniger als 20 Euro.

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Der große Fehler: Gartenmöbel einfach ungeschützt stehen lassen

Ein kurzer Regenschauer im Sommer ist das eine. Wochenlange Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen und Frost sind etwas anderes. Gerade über die Herbst- und Wintermonate sollten Gartenmöbel deshalb nicht völlig ungeschützt der Witterung ausgesetzt bleiben.

Bei Holzmöbeln kann dauerhafte Feuchtigkeit das Material belasten. Noch empfindlicher sind Polster und textile Bestandteile: Diese sollten möglichst trocken und geschützt gelagert werden und gehören im Idealfall nicht den ganzen Winter unter eine Plane im Freien.

Enzeno Abdeckung Gartenmöbel Winterfest,Abdeckplane Sitzgruppe Gartentisch © Enzeno

Doch auch beim Abdecken gilt: Die Möbel sollten sauber und vollständig trocken sein, bevor die Schutzhülle darüberkommt. Ansonsten kann Feuchtigkeit darunter eingeschlossen werden – genau das, was Sie eigentlich vermeiden möchten.

Kein Keller? Eine Schutzhülle ist die unkomplizierte Alternative

Nicht jeder kann einen kompletten Gartentisch samt Stühlen über den Winter im Keller verstauen. Besonders auf Balkon oder Terrasse fehlt häufig schlicht der notwendige Stauraum.

Enzeno Abdeckung Gartenmöbel Winterfest,Abdeckplane Sitzgruppe Gartentisch © Enzeno

Eine wetterfeste Abdeckhaube ist dann eine einfache Möglichkeit, Möbel vor den Elementen zu schützen. Interessant ist beispielsweise die Enzeno Abdeckung für Gartenmöbel in der Größe 180 x 120 x 74 Zentimeter.

Die Schutzhülle besteht laut Produktbeschreibung aus 420D-Oxford-Material und ist wasserdicht sowie für die Überwinterung von Gartenmöbeln konzipiert. Durch ihre Größe kann sie beispielsweise für Sitzgruppen, Gartentische und entsprechende Möbelsets verwendet werden – entscheidend ist natürlich, dass Sie vor dem Kauf Ihre Möbel ausmessen.

Amazon-Tipp für unter 20 Euro

Interessant wird die Enzeno-Abdeckung auch durch ihren aktuellen Preis. Statt einer UVP von 23,17 Euro kostet sie bei Amazon derzeit 19,14 Euro. Sie sparen damit 17 Prozent beziehungsweise 4,03 Euro.

Die Nachfrage ist ebenfalls beachtlich: Mehr als 800 Stück wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft. Mit 4,4 von 5 Sternen bei über 5.700 Bewertungen gehört die Abdeckung außerdem zu den vielfach bewerteten Modellen. Amazon kennzeichnet sie aktuell als "Amazons Tipp".

So machen Sie Ihre Gartenmöbel winterfest

Bevor die Abdeckung über die Sitzgruppe kommt, lohnt sich ein kleiner Herbstputz. Entfernen Sie Schmutz und Blätter und lassen Sie die Möbel anschließend vollständig trocknen. Lose Sitz- und Rückenkissen sollten Sie nach Möglichkeit separat an einem trockenen Ort aufbewahren.

Danach kann eine passende Schutzhülle über Tisch und Möbel gezogen werden. Achten Sie dabei darauf, dass die Abdeckung richtig sitzt und sich möglichst kein Wasser dauerhaft auf der Oberfläche sammelt. Ebenso sollte unter der Plane nicht über längere Zeit Feuchtigkeit eingeschlossen bleiben.

Kleine Investition statt böser Überraschung im Frühjahr

Gartenmöbel können schnell mehrere Hundert Euro kosten. Umso ärgerlicher ist es, wenn man im Frühjahr feststellt, dass der Winter deutliche Spuren hinterlassen hat.

Wer seine Möbel nicht komplett ins Trockene bringen kann, bekommt mit der Enzeno-Schutzhülle für aktuell 19,14 Euro eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, Tisch und Sitzgruppe zusätzlich vor der Witterung zu schützen.

Und spätestens beim ersten sonnigen Frühlingstag werden Sie froh sein, wenn Sie nicht erst eine komplett verwitterte Sitzgruppe auf Vordermann bringen müssen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.