Viral: Die neuen Beats-Kopfhörer sind ab heute auf Amazon erhältlich

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Sie sind da – und sie sehen definitiv danach aus, als könnten sie in den kommenden Wochen auf Social Media ziemlich häufig auftauchen. Heute, am 24. September 2026, startet der Verkauf der neuen Beats 360, der neuen Over-Ear-Generation von Beats. Besonders auffällig: Neben Schwarz und neutralem "Wolke" gibt es die Kopfhörer auch in Pink und Himmelblau. Und erstmals lassen sich bei einem Beats-Over-Ear-Modell sogar die Polster austauschen und farblich verändern.

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Bei Amazon ist die pinke Variante mit passenden Performance-Knit-Polstern aktuell für 352,90 Euro gelistet.

Kopfhörer werden jetzt zum Fashion-Accessoire

Over-Ear-Kopfhörer sind längst nicht mehr nur Technik. Sie gehören inzwischen genauso selbstverständlich zu vielen Streetstyle-Looks wie Sonnenbrille, Sneaker oder Handtasche. Und genau diesen Trend greift Beats mit den neuen 360 besonders deutlich auf.

Das Highlight sind die austauschbaren Ohr- und Kopfbügelpolster. Die Kopfhörer werden standardmäßig mit farblich passenden Performance-Knit-Polstern geliefert, zusätzliche Polster-Sets ermöglichen aber neue Farbkombinationen. Die Performance-Knit-Varianten gibt es in Schwarz, Wolke, Pink, Himmelblau, Navy und Volt.

© Beats

Sie können Ihren Kopfhörer damit deutlich stärker an Outfit, Stimmung oder persönlichen Stil anpassen – ein Konzept, das gerade in Zeiten personalisierbarer Tech-Accessoires viel Potenzial für Social Media hat.

Pink dürfte zum Hingucker werden

© Beats

Besonders die pinke Variante ist ein Statement. Statt Technik möglichst unauffällig zu gestalten, setzt Beats bewusst auf Farbe. Rahmen, Ohrmuscheln und Performance-Knit-Polster sind Ton in Ton gehalten.

Die Polster bestehen aus Memory Foam und sind mit einem atmungsaktiven Strickgewebe überzogen. Alternativ bietet Beats auch sogenannte UltraPlush-Polster an.

Das Praktische daran: Die Polster sind nicht dauerhaft fest verbaut. Sie können sie austauschen – beispielsweise nach dem Training oder einfach, wenn Sie Ihrem Kopfhörer einen neuen Look verpassen möchten.

Erstmals schweiß- und wasserbeständige Beats Over-Ears

Auch beim Sport sollen die neuen Kopfhörer eine größere Rolle spielen. Die Beats 360 sind die ersten Over-Ear-Kopfhörer der Marke mit IPX4-Einstufung gegen Schweiß und Wasser. Damit sind sie beispielsweise auf Training, Pendeln oder einen Regenschauer ausgelegt.

Dazu kommt die bisher fortschrittlichste aktive Geräuschunterdrückung (ANC) von Beats. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 32 Stunden an. Die Beats 360 funktionieren sowohl mit Apple- als auch mit Android-Geräten und unterstützen Bluetooth 5.3.

Heute gestartet – bei Amazon für 352,90 Euro

Wer gerne zu den Ersten gehört, die neue Tech-Produkte tragen, kann die Beats 360 jetzt bereits bekommen. Beats hatte das Modell am 22. September vorgestellt, der reguläre Verkaufsstart im Handel erfolgt heute, am 24. September 2026.

Bei Amazon kostet die von Ihnen ausgewählte Kombination in Pink mit pinken Performance-Knit-Polstern aktuell 352,90 Euro. Beats selbst führt die 360 in Österreich regulär mit 349,95 Euro.

Ein Schnäppchen sind die neuen Kopfhörer damit nicht. Dafür treffen hier ANC, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit, IPX4-Schutz und austauschbare Polster auf einen auffälligen Fashion-Faktor. Und insbesondere die pinke Version bringt alles mit, um nicht nur auf dem Kopf, sondern auch auf Instagram und TikTok zum Hingucker zu werden.

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