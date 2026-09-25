Dieser Akku-Laubbläser macht den Garten im Herbst schnell sauber

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Wenn sich im Herbst das Laub auf Terrasse, Einfahrt und im Garten sammelt, kann die Reinigung schnell zur lästigen Daueraufgabe werden. Ein kräftiger Laubbläser spart hier einiges an Zeit – und genau so ein Modell gibt es bei Amazon aktuell deutlich günstiger. Der kabellose Akku-Laubbläser von CICZ kostet im befristeten Angebot 86,71 Euro statt 110,92 Euro. Damit sparen Sie derzeit 22 Prozent beziehungsweise 24,21 Euro.

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Kabellos gegen Herbstlaub

Akku-Laubbläser für Makita 18V Akku (ohne Akku/Ladegerät),3-Gang © CICZ

Gerade bei größeren Flächen ist ein kabelloses Gerät praktisch: Kein Verlängerungskabel muss durch den Garten gezogen werden und Sie können sich deutlich freier bewegen. Der CICZ-Laubbläser ist laut Produktbeschreibung mit Makita-18V-Akkus kompatibel. Wichtig vor dem Kauf: Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Besonders interessant ist das Angebot daher für alle, die bereits einen passenden Akku besitzen.

Mit einer angegebenen Luftgeschwindigkeit von bis zu 257 km/h und einem Volumenstrom von bis zu 650 m³/h soll das Gerät ordentlich Leistung mitbringen. Über drei Leistungsstufen lässt sich die Stärke an die jeweilige Aufgabe anpassen. So muss bei kleineren Verschmutzungen nicht immer direkt mit voller Leistung gearbeitet werden.

Nicht nur für Laub interessant

Der Einsatz beschränkt sich laut Anbieter nicht ausschließlich auf trockenes Herbstlaub. Der Akku-Laubbläser kann beispielsweise auch dabei helfen, Staub und leichten Schnee von geeigneten Flächen zu entfernen. Damit kann das Gerät über die klassische Herbstsaison hinaus praktisch sein.

Vor allem rund ums Haus dürfte sich ein solches Gerät bezahlt machen: Einfahrt, Terrasse oder andere Außenbereiche lassen sich ohne mühsames Zusammenkehren von losem Laub und Schmutz befreien.

Akku-Laubbläser für Makita 18V Akku (ohne Akku/Ladegerät),3-Gang © CICZ

Aktuell 24 Euro sparen

Interessant wird der Laubbläser vor allem durch den aktuellen Preis. Statt 110,92 Euro werden bei Amazon momentan nur 86,71 Euro fällig. Das entspricht einer Ersparnis von 22 Prozent.

Da Amazon das Angebot als befristet kennzeichnet, kann sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern. Wer ohnehin einen kompatiblen Makita-18V-Akku zu Hause hat und für die kommende Laubsaison noch nach einem kabellosen Helfer sucht, bekommt das Gerät aktuell deutlich unter dem bisherigen Vergleichspreis.

Preis: 86,71 Euro

Statt: 110,92 Euro

Ersparnis: 24,21 Euro bzw. 22 Prozent

Fazit

Laub zusammenzukehren gehört wohl für die wenigsten zu den Highlights des Herbstes. Mit bis zu 257 km/h Luftgeschwindigkeit, drei Leistungsstufen und kabellosem Betrieb verspricht der CICZ-Laubbläser hier eine komfortablere Alternative. Für aktuell 86,71 Euro ist das Angebot besonders für Haushalte interessant, in denen bereits passende Makita-18V-Akkus vorhanden sind.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.