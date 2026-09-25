Das iPhone 18 Pro mit 512 GB ist jetzt auf Amazon erhältlich

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Kaum auf Amazon angekommen, sorgt das Apple iPhone 18 Pro bereits für Aufmerksamkeit: Das neue Pro-Modell wird aktuell als "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie simlockfreie Handys geführt. Besonders spannend ist die Variante in Burgunder mit satten 512 GB Speicher – eine elegante Farbe, viel Platz und Apples Pro-Ausstattung in einem Smartphone.

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Für 1.713,28 Euro bekommen Sie bei Amazon derzeit das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher. Gerade wer sein Smartphone mehrere Jahre nutzen möchte und viele Fotos, Videos oder Apps speichert, dürfte mit der großzügigen Speicherausstattung gut aufgestellt sein.

Apple iPhone 18 Pro 512 GB - Burgunder © Apple

Das neue iPhone 18 Pro in Burgunder

Burgunder gehört definitiv zu den Farben, die beim neuen iPhone 18 Pro sofort ins Auge fallen. Statt klassischem Schwarz oder Silber wirkt der dunkle Rotton edel und gleichzeitig etwas außergewöhnlicher – ideal für alle, die bei ihrem neuen iPhone auch optisch etwas Neues möchten.

Auf der Vorderseite sitzt ein 6,3 Zoll großes Super Retina XDR Display mit ProMotion. Gerade beim Scrollen, bei Animationen und Videos soll die hohe Bildwiederholrate für eine besonders flüssige Darstellung sorgen.

48-MP-Kamera mit variabler Blende

Auch die Kamera gehört zu den spannendsten Punkten des Pro-Modells. Apple setzt auf eine 48-MP-Fusion-Hauptkamera mit variabler Blende. Wer sein Smartphone regelmäßig für Fotos und Videos verwendet, bekommt damit eines der zentralen Pro-Features des neuen Modells.

Dazu kommt laut Produktbeschreibung eine Batterie für den ganzen Tag. Gerade bei einem Smartphone dieser Preisklasse ist schließlich nicht nur Leistung entscheidend – es soll auch zuverlässig durch einen langen Arbeitstag, eine Reise oder einen Abend unterwegs kommen.

512 GB: Viel Platz für Fotos, Videos und Apps

Die hier angebotene Variante verfügt über 512 GB Speicher. Das dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die viele hochauflösende Fotos und Videos aufnehmen oder ihr Smartphone möglichst lange verwenden möchten, ohne ständig Speicher freiräumen zu müssen.

Mit 1.713,28 Euro bleibt das iPhone 18 Pro in dieser Konfiguration natürlich eine größere Investition. Dafür handelt es sich aber auch um die üppig ausgestattete 512-GB-Version.

Apple iPhone 18 Pro 512 GB - Burgunder © Apple

Schon jetzt Amazon-Bestseller

Besonders bemerkenswert: Das Modell ist laut Amazon erst seit dem vergangenen Monat neu auf der Plattform und wird bereits als "Bestseller Nr. 1 in simlockfreie Handys" gekennzeichnet.

Wer ohnehin mit dem neuen iPhone 18 Pro liebäugelt und neben der Pro-Ausstattung besonders viel Speicher möchte, sollte sich daher die 512-GB-Version in Burgunder für aktuell 1.713,28 Euro genauer ansehen.

Fazit

Burgunder, 512 GB Speicher, 6,3-Zoll-Super-Retina-XDR-Display und eine 48-MP-Fusion-Kamera: Das neue iPhone 18 Pro bringt einige Argumente mit, die insbesondere anspruchsvolle iPhone-Nutzer ansprechen dürften. Dass die Neuheit bei Amazon bereits als Bestseller ihrer Kategorie geführt wird, macht das Modell zusätzlich interessant.

Preis bei Amazon: 1.713,28 Euro

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