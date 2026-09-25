43% günstiger: 10 Oral-B iO Aufsteckbürsten jetzt für nur 40 Euro

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Wer eine elektrische Zahnbürste aus der Oral-B-iO-Serie verwendet, kennt das Problem: Früher oder später müssen neue Aufsteckbürsten her – und gerade die Original-Aufsätze können ordentlich ins Geld gehen. Umso interessanter ist das aktuelle Amazon-Angebot: Zehn Oral-B iO Aufsteckbürsten "Ultimative Reinigung" in Schwarz kosten derzeit nur 40,33 Euro statt 70,58 Euro.

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Damit sparen Sie beim Vorratspack 30,25 Euro beziehungsweise starke 43 Prozent. Pro Aufsteckbürste zahlen Sie aktuell nur rund 4,03 Euro.

Oral-B iO Aufsteckbürsten Ultimative Reinigung, Schwarz, 10 Stück © Oral-B

10 Original-Aufsätze auf einmal

Gerade bei Produkten, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, lohnt es sich, bei einem guten Angebot gleich einen Vorrat anzulegen. In diesem Set stecken zehn originale Oral-B iO Aufsteckbürsten – damit müssen Sie nicht schon nach kurzer Zeit wieder nachbestellen.

Die Aufsätze sind für elektrische Zahnbürsten der Oral-B-iO-Serie konzipiert. Oral-B bewirbt sie mit einer fortschrittlichen 360-Grad-Tiefenreinigung und Plaqueentfernung. Wer bereits eine entsprechende iO-Zahnbürste besitzt, bekommt hier also die passenden Original-Aufsätze im größeren Paket.

Oral-B iO Aufsteckbürsten Ultimative Reinigung, Schwarz, 10 Stück © Oral-B

Statt 70,58 Euro nur 40,33 Euro

Der eigentliche Grund, warum sich ein Blick auf das Angebot gerade jetzt lohnt, ist aber der Preis. Die UVP liegt bei 70,58 Euro, aktuell verlangt Amazon für das 10er-Pack lediglich 40,33 Euro.

Das macht eine Ersparnis von 43 Prozent beziehungsweise 30,25 Euro. Besonders praktisch: Statt einzelne Aufsätze immer wieder zum regulären Preis nachzukaufen, können Sie sich mit diesem Paket direkt für längere Zeit eindecken.

Amazon kennzeichnet das Angebot allerdings ausdrücklich als befristet. Der reduzierte Preis kann sich entsprechend wieder ändern.

Praktischer Vorrat für iO-Nutzer

Die schwarze Ausführung passt außerdem besonders gut zu dunklen Oral-B-iO-Modellen. Wer seine Aufsteckbürste regelmäßig wechselt, hat mit zehn Stück direkt ausreichend Ersatz zu Hause.

Und bei umgerechnet 4,03 Euro pro Bürstenkopf wird das große Set aktuell auch preislich interessant. Für Haushalte, in denen mehrere Personen eine Oral-B iO verwenden, kann sich der Vorrat entsprechend noch schneller bezahlt machen.

Fazit: Bei 43 Prozent Rabatt lohnt sich der Vorratskauf

Zahnbürstenaufsätze sind vielleicht nicht der aufregendste Einkauf – dafür aber einer, den man ohnehin regelmäßig erledigen muss. Genau deshalb ist ein deutlicher Rabatt besonders attraktiv. Zehn originale Oral-B iO Aufsteckbürsten für 40,33 Euro statt 70,58 Euro sind ein starkes Vorratsangebot für alle, die bereits eine kompatible Oral-B-iO-Zahnbürste besitzen.

Preis: 40,33 Euro

UVP: 70,58 Euro

Rabatt: 43 Prozent

Ersparnis: 30,25 Euro

Preis pro Aufsteckbürste: ca. 4,03 Euro

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.