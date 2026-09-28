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Noch 2 auf Lager: iPhone 17 gibt es bei Amazon jetzt günstiger
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iPhone 17 mit 256 GB: Gebraucht kaufen und zusätzlich sparen
Gerade bei hochpreisiger Technik kann sich ein Blick auf gebrauchte beziehungsweise neuwertige Angebote lohnen. In diesem Fall erhalten Sie das iPhone 17 mit 256 GB in Schwarz laut Angebotsbeschreibung in komplett neuwertigem Zustand, zahlen dafür aber weniger als für die reguläre Neuware.
Wer ohnehin mit dem iPhone 17 liebäugelt, bekommt damit eine interessante Möglichkeit, beim Kauf noch einmal zu sparen. Da derzeit nur noch zwei Geräte verfügbar sind, dürfte das Angebot allerdings nicht unbegrenzt erhältlich sein.
6,3 Zoll, ProMotion und A19 Chip
Auch technisch bringt das iPhone 17 einiges mit. Das 6,3 Zoll große Display mit ProMotion sorgt für eine besonders flüssige Darstellung. Im Inneren arbeitet Apples A19 Chip.
Für Fotos und Videoanrufe gibt es eine Center Stage Frontkamera, die unter anderem für Gruppenselfies interessant ist. Apple wirbt außerdem mit einer verbesserten Kratzfestigkeit sowie einer Batterie, die für den ganzen Tag ausgelegt ist.
Mit 256 GB Speicher bietet diese Variante zudem reichlich Platz für Fotos, Videos, Apps und andere Inhalte.
Mehr als 1.400 Bewertungen und 1.000 Käufe im letzten Monat
Das Interesse am iPhone 17 ist auch bei Amazon groß: Für das Produkt liegen bereits 1.401 Kundenbewertungen vor. Außerdem wurde es laut Amazon mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.
Nur noch zwei verfügbar: iPhone 17 günstiger sichern
Wer ein iPhone 17 möchte und mit einem gebrauchten, laut Angebot komplett neuwertigen Gerät kein Problem hat, kann hier gegenüber dem Neukauf sparen. Sie bekommen 256 GB Speicher, 6,3-Zoll-ProMotion-Display, A19 Chip und Center Stage Frontkamera – aktuell zu einem zusätzlich reduzierten Preis.
Allzu lange überlegen sollten Interessierte bei genau diesem Angebot möglicherweise nicht: Amazon weist derzeit nur noch zwei verfügbare Exemplare aus.
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