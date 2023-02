Wöber-Klub hat Marsch-Nachfolger in Spanien gefunden

Leeds United hat den Spanier Javi Gracia als Nachfolger von Jesse Marsch auf den Cheftrainer-Posten gehievt.

Der Ex-Coach von Valencia und Watford erhielt laut Angaben des Premier-League-Clubs vom Dienstag einen "flexiblen Vertrag". Der US-Amerikaner Marsch war beim abstiegsbedrohten Club vor zwei Wochen beurlaubt worden. Leeds liegt in der Tabelle derzeit auf Rang 19, am Samstag steht für Maximilian Wöber und Co. ein Heimspiel gegen Schlusslicht Southampton auf dem Programm.

Gracia betreute in England bereits von Jänner 2018 bis September 2019 Watford. Zuletzt stand der 52-Jährige bis Juni vergangenen Jahres bei Al Sadd in Katar unter Vertrag. Nach dem Aus von Salzburgs ehemaligem Meistercoach Marsch hatte U21-Trainer Michael Skubala interimistisch das Team betreut.