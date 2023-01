Tottenham kündigt Konsequenzen nach Fan-Tritt an

Die Spurs kündigten Konsequenzen an, nachdem der Anhänger nach dem 0:2 gegen den FC Arsenal Richtung Gunners-Torhüter Aaron Ramsdale getreten hatte.

"Wir sind entsetzt über das Verhalten eines Fans", schrieb der Club in einer Stellungnahme auf seiner Homepage nach dem Vorfall, der auch noch zu tumultartigen Szenen auf dem Rasen geführt hatte. "Gewalt in jeglicher Form hat im Fußball nichts zu suchen", betonten die Spurs.

Videomaterial sei bereits ausgewertet worden, um den Anhänger zu identifizieren und die größtmöglichen Sanktionen zu verhängen. Dazu zähle auch das sofortige Stadionverbot. Der Verein will bei der Aufklärung auch mit der zuständigen Polizei zusammenarbeiten.

Der Fan hatte am Sonntag versucht, den 24 Jahre alte Arsenal-Keeper in den Rücken zu treten, als dieser sich hinter dem Tor eine Flasche holte. Ob und wie stark Ramsdale getroffen wurde, war schwer zu erkennen. Ein Ordner ging umgehend dazwischen, immer mehr Spieler beider Mannschaften kamen dazu, es entwickelte sich eine tumultartige Szene.

????| #Arsenal goalkeeper Aaron Ramsdale kicked by a Spurs fan at the end of the NLD + his comments on the incident. #afc pic.twitter.com/Xur92if3ri