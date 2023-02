Sabitzer im nächsten Duell gegen Wöber

Vier Tage nachdem Manchester United mit Marcel Sabitzer gegen Leeds United und Maximilian Wöber im Nachholspiel der Premier League remisiert hat, kommt es am Sonntag (15.00 Uhr/live Sky) zum zweiten Akt zwischen den Fußball-Teamspielern.

Die "Red Devils" sind dieses Mal in Leeds gefordert, um den Anschluss an das Spitzenduo zu wahren. Tabellenführer Arsenal und Verfolger Manchester City haben beide Pflichtaufgaben vor der Brust, bevor es am Mittwoch zum Gipfeltreffen kommt. In einem packenden Duell am vergangenen Mittwoch ergatterte ManUnited nach einem laut Trainer Erik ten Hag "inakzeptablen Start" dank eines starken Comebacks mit einem 2:2 noch einen Punkt. Sabitzer feierte dabei sein Startelfdebüt, zeigte eine solide Leistung und erntete dafür erneut Lob von seinem Chefcoach. "Ich denke, dass Marcel einen guten Job gemacht und ein gutes Spiel gemacht hat", sage ten Hag. Aufgrund der gebotenen Performance und der weiter prekären Personalsituation Uniteds, mit dem gesperrten Casemiro sowie den verletzten Scott McTominay, Christian Eriksen und Donny van de Beek fehlen weiterhin vier Zentrumsspieler, dürfte Sabitzer abermals in der Startelf stehen.

Selbes gilt für Innenverteidiger Wöber, der zwar im Spielaufbau ab und zu Schwierigkeiten hatte, defensiv aber beherzt verteidigte und Stürmer Wout Weghorst über weite Strecken aus dem Spiel nahm. Unbestritten ist die Wichtigkeit des Spiels für beide Mannschaften. Leeds liegt aktuell nur einen Punkt über dem roten Strich und braucht dringend Zählbares, um dem Abstiegskampf zu entkommen. Die "Red Devils" schwächelten zuletzt in der Fremde und möchten mit einem Erfolg den Anschluss an das Spitzenduo nicht verlieren.

Arsenal erlitt vergangene Woche ein Niederlage bei Nachzügler Everton, Verfolger ManCity konnte daraus aber kein Kapital schlagen und verlor das Topspiel bei Tottenham. Vor dem Gipfeltreffen unter der Woche bestreiten beide Teams noch ein Heimspiel, drei Punkte sind jeweils fest eingeplant. Die zuhause noch ungeschlagenen "Gunners" treffen auf den Stadtrivalen Brentford, der in der laufenden Spielzeit den "Big Six" bereits einige Probleme bereitet hat. Eine glänzende Ausbeute von elf von 18 möglichen Punkte gegen die Top-Mannschaften der Liga können die "Bees" bisher vorweisen.

Krisen-Club Liverpool im Derby unter Druck

Arsenal, das die letzten sieben Spiele gegen Londoner Vereine allesamt gewinnen konnte, geht dennoch als klarer Favorit in die Partie. Gleiches gilt für ManCity im Duell am Sonntag mit Aston Villa. Das Team von Trainer Pep Guardiola entschied die letzten zwölf Liga-Heimspiele allesamt für sich und möchte den Abstand auf Arsenal zumindest bei fünf Punkten konstant halten.

Zum Abschluss der Runde treffen am Montag im Rahmen des Merseyside-Derbys Everton und Liverpool aufeinander. Nach dem Sieg gegen Arsenal am vergangenen Wochenende hofft Neo-Coach Sean Dyche bei seinem ersten Auftritt im eigenen Stadion auf einen weiteren Erfolg, um den Verein aus den Abstiegsrängen zu befreien. Obwohl ein Derby immer eigene Gesetze mit sich bringt, könnte das Spiel gegen Liverpool gerade zur rechten Zeit kommen.

Denn die "Reds" befinden sich in einem Formtief, blieben in allen vier Ligaspielen im Jahr 2023 sieglos und haben bisher nur ein Tor erzielt. Nur ein einziges Mal in der Premier-League-Ära hatten sie zu Beginn eines Kalenderjahres eine längere sieglose Phase. "Dies ist keine Zeit, die wir uns gewünscht haben oder in der wir glücklich sind", betonte Trainer Jürgen Klopp, aber es sei eine Zeit, in der "wir zeigen können, dass der Verein wirklich etwas Besonderes ist."