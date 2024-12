Hammer-Sperre für Manuel Neuer nach Platzverweis

DFB verkündete heute die Sperre für Bayern-Star Manuel Neuer.

Deutschlands Rekord-Fußballtorhüter Manuel Neuer wird sich wohl noch länger an das Achtelfinal-Aus im DFB-Cup-Schlager gegen Bayer Leverkusen am Dienstag erinnern. Beim 0:1 seines FC Bayern in München sah der 38-Jährige die erste Rote Karte seiner Profikarriere. "Der Platzverweis tat natürlich weh", meinte Neuer. "Ich habe mich auf dem Platz schon entschuldigt bei dem einen oder anderen", wusste der FCB-Kapitän, dass die Szene in der 17. Minute spielentscheidend war.

1. Platzverweis im 867. Spiel

Neuer hatte Leverkusens Jeremie Frimpong mit einem Bodycheck zu Fall gebracht. "Das ist jetzt keine richtig aktive Situation, wo ich versuche, ihm weh zu tun. Das Ding ist, dass ich auch nicht so richtig den Ball berühre. Er läuft in mich rein und versucht, das dankend anzunehmen", schilderte der Goalie bei Sky den Vorfall aus seiner Sicht, die zum Premieren-Platzverweis im 867. Profispiel führte. Durch die Niederlage ist eine Titelchance für die Bayern dahin

Sperre gilt auch für Supercup

Heute bekam er für seine Rote Karte eine Sperre von zwei Spielen aufgebrummt. Diese gilt für den DFB-Pokal und ein mögliches Supercup-Finale am 16. August 2025. Das teile der Verband mit.