Hammer-Gerücht um Ralf Rangnick (66)

Medien berichten: ÖFB-Teamchef steht bei Europa-Giganten hoch im Kurs.

Der Countdown läuft! Am Freitag werden in Zürich die WM-Qualifikationsgruppen für die Endrunde 2026 in USA, Mexiko und Kanada ausgelost. Vor Ort in der Schweiz ist natürlich auch unser ÖFB-Teamchef. Doch ausgerechnet vor der Auslosung berichten mehrere englische Medien nun von einem Hammer-Gerücht: Manchester United will Ralf Rangnick zurück auf die Insel holen!

United sucht neuen Sportboss

Aber anders als in der Saison 2021/2022, als Rangnick die Red Devils als Cheftrainer anführte, soll er beim englischen Rekordmeister nun als Sportboss hauptverantwortlich für die Rückkehr in Europas Top-Elite sein. Der bisherige Sportboss Dan Ashworth verließ Manchester United nach nur fünf Monaten wieder. Grund: Mangelnder Erfolg. Manchester liegt aktuell unter Neo-Trainer Ruben Amorim nur auf Platz 13 in der Premier League.

Rangnick wollte Haaland zu den Red Devils holen

Rangnick genießt unter den Fans der Red Devils eine exzellenten Ruf. Grund: Der Deutsche erklärte bei einer seiner Abschiedsreden, dass ManU eine Operation am offenen Herzen benötigt, um wieder zu alter Stärke zu finden. Gleichzeitig legte Rangnick den ManU-Bossen eine Liste mit potenziellen Verstärkungen vor. Darunter fanden sich klingende Namen wie Erling Braut Haaland (Manchester City), Weltmeister Julian Alvarez, Europameister Alvaro Morata oder den Liverpool-Star Luiz Diaz wieder.