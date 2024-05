Bayern-Star mit Ansage zu Kandidat Rangnick

Nach den Absagen von Xabi Alonso (Leverkusen) und Julian Nagelsmann (DFB-Bundestrainer) ist ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (65) der aktuelle Wunschkandidat der Münchner.

Die Bayern haben ihm ein Angebot unterbreitet, das dieser derzeit prüft. Einem Bericht der "Bild" zufolge habe Rangnick den Verantwortlichen an der Säbener Straße bereits eine grundsätzliche Bereitschaft hinterlegt, im Sommer nach München zu kommen. Heute stehen weitere Gespräche an.

Was Bayern-Star Joshua Kimmich (29) vom Wunschkandidaten der Münchner hält, verriet er in einem Interview mit der "TZ". "Ich traue ihm alles zu, wenn man seine Vergangenheit sieht – und was er bei seinen Stationen schon alles bewirkt und erreicht hat", sagt Kimmich.

"Er war für mich extrem wichtig, weil er mich nach Leipzig in die dritte Liga geholt hat. Ich war damals mit einer Schambeinentzündung verletzt. Aber Ralf Rangnick hat mir die Zeit gegeben, fit zu werden – damit ich auf dem höchsten Level performen konnte. Das war für mich unfassbar wichtig", so der Bayern-Star gegenüber "TZ".