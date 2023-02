Leeds feuert Ex-Salzburg-Coach Marsch

Englischen Medienberichten zufolge entlässt Leeds United Ex-Salzburg Coach Jesse Marsch. Der Club von Maximilian Wöber befindet sich derzeit nur auf dem 17. Platz der englischen Premier League.

Leeds United trennt sich von seinem Coach Jesse Marsch. Das bestätigte der Club am Montagnachmittag. Mit Marsch muss auch sein Salzburger Co-Trainer Rene Maric seinen Posten räumen. Der US-Amerikaner, der zwischen 2019 und 2021 je zwei Mal österreichischer Cupsieger und Meister mit dem FC Red Bull Salzburg wurde, hatte zuletzt mit einem Negativlauf von sieben Ligaspielen ohne Sieg mit seiner Mannschaft zu kämpfen.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties — Leeds United (@LUFC) February 6, 2023

In der Premier League ist Leeds seit Anfang November sieglos. Zuletzt gab es am 5. November einen 4:3-Sieg über Nachzügler AFC Bournemouth. Erst am vergangenen Spieltag setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Nottingham Forest, welche letztendlich das Aus von Marsch besiegelte.

Der 49-Jährige war vor fast genau einem Jahr nach Leeds gewechselt und folgte auf Marcelo Bielsa, der die "Peacocks" in die Premier League führte. In 37 Spielen stand der Trainer von Maximilian Wöber an der Seitenlinie und holte einen Punkteschnitt von 1,16. Aktuell belegt Leeds den 17. Platz.

Als Nachfolger wird der 39-jährige West-Bromwich-Coach Carlos Corberán gehandelt. Der Spanier war bereits bei Leeds unter Marcelo Bielsa als U23-Coach beschäftigt.