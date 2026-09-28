Bauernregel sagt jetzt schon das Weihnachts-Wetter voraus

Eine alte Bauernregel rund um den Herbstanfang will erste Hinweise auf das Weihnachtswetter in Österreich geben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Laut einer alten Bauernregel lässt sich am Dienstag und Mittwoch – den Gedenktagen des Erzengels Michael und des heiligen Hieronymus – das Wetter für 24. Dezember bis 26. Dezember ableiten. Der Spruch lautet originalgetreu: "Von Michel und Hieronymus mach aufs Weihnachtswetter Schluss." Dem Volksglauben nach spiegelt die Wetterlage an diesen beiden Tagen am Ende des Septembers das Weihnachtsfest wider.

Milde Prognose für die Feiertage

Ist es Ende September schön, mild und trocken, was oft als "Altweibersommer" bezeichnet wird, steigen die Chancen auf ein mildes, eher grünes Weihnachtsfest. Ist es hingegen bereits kühl und nass, deutet das auf winterlichere Feiertage hin.

Die Wetterprognose der "GeoSphere Austria" für Dienstag verspricht viel Sonnenschein und Tageshöchsttemperaturen von 19 bis 28 Grad. Auch am Mittwoch bestimmt Hochdruckeinfluss das Wetter in Österreich, die Werte erreichen 20 bis 27 Grad. Die höchsten Temperaturen werden dabei jeweils im Westen gemessen. Nach morgendlichem Frühnebel, vor allem inneralpin und im Süden, dominiert meist ungestört die Sonne. Im Westen können sich am Nachmittag harmlose Quellwolken bilden.

Wissenschaft zweifelt an der Bauernregel

Wissenschaftlich lässt sich das Wetter von Ende September nicht eins zu eins für Ende Dezember vorhersagen. Der Termin markierte früher lediglich den Übergang vom Sommer- zum Herbstwetter, was für die Bauern als wichtiger Orientierungspunkt galt. Aus heutiger Sicht lassen sich derartige Wettersprüche nicht als verlässliches Instrument nutzen.

Prognosen brauchen einen längeren Zeitraum

Seriöse Wetterprognosen reichen laut Meteorologie kaum weiter als etwa zehn Tage in die Zukunft. Selbst bei vergleichsweise aussagekräftigen Regeln, wie etwa rund um den Siebenschläfertag im Juni, stützt man sich nie auf einen Einzeltag, sondern auf mehrwöchige Betrachtungszeiträume. Belastbare Aussagen über das Wetter an Weihnachten lassen sich im September somit noch nicht ableiten.