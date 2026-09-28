Angelina Jolie verkauft ihre Luxusvilla mit Riesen-Verlust

Angelina Jolie kehrt Los Angeles den Rücken und verkauft ihre Millionen-Villa. Doch der Abschied von ihrem einstigen Traumhaus hat einen bitteren Beigeschmack: Um die Immobilie loszuwerden, musste die Schauspielerin den Verkaufspreis deutlich nach unten korrigieren.

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Jolie hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, Los Angeles den Rücken kehren und ins Ausland ziehen zu wollen, sobald ihre Zwillinge 18 Jahre alt sind. Im Juli war es so weit und offenbar ließ der Abschied von der Stadt anschließend nicht mehr lange auf sich warten. Nun hat Jolie ihre historische Villa verkauft und damit den nächsten Schritt in Richtung eines neuen Lebenskapitels gemacht.

Jolie verkauft mit Verlust

Es war ihr Rückzugsort nach der turbulenten Trennung von Brad Pitt: 2017 kaufte Angelina Jolie das traumhafte Anwesen im exklusiven Stadtteil Los Feliz (Los Angeles) für rund 24,5 Millionen Dollar. Jetzt, knapp neun Jahre später, hat die 51-jährige Schauspielerin die Schlüssel endgültig übergeben. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, ging die Immobilie für 24,75 Millionen Dollar an einen neuen Besitzer.

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Ursprünglich hatte Jolie im Mai stolze 29,85 Millionen Dollar für das historische Luxus-Haus verlangt. Um endlich einen Käufer zu finden, musste sie den Preis also um ganze 5 Millionen Dollar nach unten korrigieren. Rechnet man Steuern und Instandhaltungskosten über all die Jahre ein, dürfte der Verkauf unter dem Strich kaum bis gar keinen Gewinn abgeworfen haben. Doch Profit scheint für Jolie aktuell nicht die oberste Priorität zu sein, es geht vielmehr um einen Befreiungsschlag.

Purer Luxus auf über 1.000 Quadratmetern

Wer auch immer der neue Besitzer ist, er darf sich auf ein Anwesen der Extraklasse freuen. Die Villa gehörte einst dem Filmregisseur und Paramount-Mitbegründer Cecil B. DeMille und thront majestätisch auf einem zwei Hektar großen Grundstück. Auf rund 1.020 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer.

Zur luxuriösen Ausstattung gehören unter anderem:

Ein riesiger Pool mit eigenem Poolhaus

Ein privates Fitnessstudio

Ein separates Gästehaus und ein Teehaus

Ein Untergeschoss mit Waschküche, Personalräumen und Weinkeller

Kurzum: Ein Palast, abgeschirmt durch jahrhundertealte Bäume, private Gärten und mit einem atemberaubenden Blick auf das Griffith Observatory und die Hollywood Hills.

Ein neues Kapitel beginnt

Für Angelina Jolie und ihre sechs Kinder war das Anwesen nach der Trennung von Brad Pitt ein wichtiger Rückzugsort. Doch nun beginnt ein neues Kapitel: Die Kinder werden erwachsen und damit wird auch das einstige Familienrefugium nicht mehr gebraucht. Vor wenigen Monaten feierten die Zwillinge Knox und Vivienne ihren 18. Geburtstag. Damit ist ein Meilenstein erreicht, den Jolie offenbar schon lange herbeigesehnt hatte.

In Interviews verriet die Schauspielerin, dass sie Los Angeles hauptsächlich wegen der laufenden Scheidungsangelegenheiten nicht verlassen konnte, solange die Kinder minderjährig waren. Jetzt steht ihrem Traum vom Auswandern nichts mehr im Weg. Jolie plant, künftig ein eher "nomadisches" Leben zu führen und deutlich mehr Zeit im Ausland zu verbringen, insbesondere in Kambodscha, wo sie bereits seit vielen Jahren stark verwurzelt ist.