Seltene Bilder zeigen George Clooneys Luxusleben am Comer See

George Clooney und seine Frau Amal legen großen Wert darauf, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch nun sorgen überraschend persönliche Aufnahmen aus ihrer streng abgeschirmten "Villa Oleandra" am Comer See für Aufsehen.

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Wenn George (65) und seine Frau Amal Clooney (48) in ihrem Sommer-Refugium in der italienischen Gemeinde Laglio weilen, herrscht normalerweise höchste Geheimhaltungsstufe. Der örtliche Bürgermeister ließ in der Vergangenheit sogar ein Gesetz erlassen, das jedem, der sich dem Grundstück auf weniger als 100 Meter nähert, eine Strafe von 500 Euro androht. Doch für eine exklusive Dinnerparty machten die Clooneys nun offenbar eine kleine Social-Media-Ausnahme.

Luxus-Refugium

Ende August öffnete das Traumpaar die Tore seines Anwesens aus dem 18. Jahrhundert für eine edle Spätsommer-Feier. Unter den Gästen befand sich die Promi-Astrologin Angela Pearl, die ihre Eindrücke des Abends prompt auf Instagram teilt. Zu sehen ist ein endlos langer, festlich gedeckter Esstisch, der direkt am Rande des idyllischen Pools platziert wurde. Um den großen XXL-Pool herum sorgen bunte Sonnenschirme und plüschige Sonnenliegen für ein exklusives Flair, das locker mit jedem Fünf-Sterne-Luxusresort der Welt mithalten kann.

Comer See © Instagram/@angelapearlastrology

"Was für ein besonderer Abend am Comer See. Es war mir eine Ehre, zu Gast in George Clooneys wunderschöner Villa zu sein", schwärmte Angela Pearl auf Instagram. „Gutes Essen, wunderschöne Aussichten, tolle Gesellschaft, interessante Gespräche – eine Nacht, die ich nie vergessen werde."

Comer See © Instagram/@angelapearlastrology

Amal und George stehlen allen die Show

Die Aufnahmen zeigen nicht nur das luxuriöse Setting der schätzungsweise 25 Zimmer fassenden Villa, sondern auch die Gastgeber selbst in Bestform. Amal Clooney bezauberte in einem eleganten, bodenlangen schwarzen Slip-Dress, das mit zarten floralen Stickereien und einer gelben Schleife zum absoluten Hingucker wurde[. Lässig wie eh und je flankierte George seine Frau in einem hellgrauen Anzug, kombiniert mit einem aufgeknöpften weißen Hemd und cremefarbenen Slippern.

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Dass wir dieses Traum-Anwesen überhaupt zu Gesicht bekommen, ist ein riesiger Glücksfall. George Clooney kaufte die Villa Oleandra bereits im Jahr 2002 und erwarb später kurzerhand noch das Nachbargrundstück (Villa Margherita), um seine Privatsphäre und die seiner Zwillinge Ella und Alexander zu sichern.