Zweistöckiger Kleiderschrank & Bunker: Kylie Jenner zeigt erstmals ihr Mega-Anwesen

Was lange währt, wird endlich ein Mega-Palast? Kylie Jenners "Traumhaus" befindet sich auch nach sechs Jahren noch immer im Bau. Nun gewährt der Reality-Star ihren Fans erstmals einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, was hinter den Mauern ihres italienisch inspirierten Luxus-Anwesens steckt.

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Als Kylie Jenner 2020 für stolze 15 Millionen US-Dollar ein rund fünf Hektar großes Grundstück im noblen Hidden Hills kaufte – das zuvor Popstar Miley Cyrus gehört hatte –, ahnte wohl niemand, dass dort auch im Spätsommer 2026 noch immer gebaut werden würde. Doch wer Kylie kennt, weiß: Bei ihrem Traumhaus wird nichts dem Zufall überlassen.

Jahrelang hielt die Zweifach-Mama den Bauprozess streng geheim. Umso überraschender ist, dass sie in ihrem neuesten YouTube-Vlog nun das Geheimnis lüftet und erstmals persönliche Einblicke in ihr millionenschweres Luxus-Anwesen gewährt

Italienisches Flair trifft auf Hollywood-Luxus

Ganz freiwillig kam der Sinneswandel allerdings nicht: Nachdem bereits Drohnenaufnahmen des Grundstücks im Netz kursierten, habe sie beschlossen, ihr Haus zu zeigen. "Mein wunderschönes italienisches Traumhaus", schwärmt die 29-Jährige, während die Kamera über eine rustikale Kopfsteinpflaster-Auffahrt und mediterrane Stein-Fassaden schwenkt. Gemeinsam mit Star-Architekt Richard Landry und Landschaftsdesigner Jim Hyatt entsteht hier ein wahres Mittelmeer-Paradies.

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Ein besonders süßes Detail direkt am Eingang: Der Weg wird von duftendem Lavendel und alten Olivenbäumen gesäumt. Als ihre Schwester Kendall Jenner an einem ihrer Häuser baute und die "Baby-Olivenbäume" loswerden musste, zögerte Kylie nicht lange und ließ sie für ihr eigenes Anwesen umpflanzen. "Jedes Mal, wenn ich die Bäume ansehe, denke ich an meine Schwester, und das macht mich so glücklich", verrät sie im Video.

Ein Bunker, 15 Schlafzimmer und ein Rosengarten

Doch nicht nur der Außenbereich kann sich sehen lassen. Auch im Inneren des riesigen Anwesens, das Berichten zufolge knapp 2.700 Quadratmeter Wohnfläche umfassen wird, jagt ein Highlight das nächste. Wenn das Haus fertig ist, bietet es unter anderem:

15 Schlafzimmer für Familie, Freunde und Gäste

für Familie, Freunde und Gäste Eine unterirdische Garage, die Platz für 12 Luxuskarossen bietet

bietet Einen eigenen Spa-Bereich inklusive Home-Gym im Untergeschoss

im Untergeschoss Einen zweistöckigen Kleiderschrank für ihre Couture-Sammlung

für ihre Couture-Sammlung Ein eigener unterirdischer Bunker.

Im Garten dürfen sich Kylie, Tochter Stormi und Sohn Aire auf einen riesigen Pool, einen eigenen Sportplatz, gemütliche Außen-Essbereiche mit Pizzaofen und einen Springbrunnen freuen. Für die Extraportion Romantik sorgt ein separat angelegter Rosengarten. Kylies Begründung dafür im Video? „Weil ich einfach eine Prinzessin sein will.

Wann kann Kylie endlich einziehen?

Obwohl im Vlog bereits beeindruckende Vintage-Fliesen, Holzböden und edle Kamine zu sehen sind, steht das Enddatum der Dauerbaustelle noch immer nicht endgültig fest. Einen exakten Einzugstermin nannte der Star nicht. "Ich arbeite schon so lange daran und bin einfach bereit, dass es fertig wird. Und einzuziehen", so Kylie seufzend am Ende der Tour.

Bis es so weit ist, wird es sich Kylie wohl weiterhin in ihrer jetzigen rund 36 Millionen Dollar teuren Villa in Hidden Hills gemütlich machen, wo sie laut Insidern auch viel Zeit mit ihrem Lebensgefährten, Schauspieler Timothée Chalamet (30), verbringt. Wir sind jedenfalls jetzt schon gespannt auf die allererste echte Room-Tour, wenn aus der ewigen Hollywood-Baustelle endlich das finale italienische Traumhaus geworden ist.