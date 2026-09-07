Amanda Seyfried verkauft ihr Haus zum Schnäppchenpreis: Das ist der Haken

Der Hollywood-Star verabschiedet sich von der Westküste und bietet sein langjähriges Zuhause in Los Angeles zum Verkauf an. Das Kuriose: Für kalifornische Promi-Verhältnisse wird die Immobilie zu einem echten Schnäppchenpreis gehandelt.

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Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in den Hollywood Hills zu leben und dann auch noch in einem Haus mit echter Stargeschichte? Dieser Traum könnte jetzt tatsächlich wahr werden: Schauspielerin Amanda Seyfried („Mamma Mia!“, „The Dropout“) verabschiedet sich von ihrem langjährigen Zuhause in Los Angeles. Ihr Anwesen kommt auf den Immobilienmarkt – und sorgt dabei mit einem überraschenden Preis für Aufsehen.

Verkauf zum Schnäppchenpreis

Rund 15 Jahre ist es her, dass Amanda Seyfried das Anwesen im Jahr 2011 für damals bescheidene 1,85 Millionen US-Dollar erwarb. Schon die Liste der früheren Besitzer liest sich wie ein kleines Stück Hollywood-Geschichte: Seyfried kaufte das Haus von ihrem "Jennifer's Body"-Co-Star Adam Brody, der es wiederum zuvor von Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst übernommen hatte.

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Nun steht das geschichtsträchtige Haus für exakt 3,195 Millionen US-Dollar (ca. 2,7 Millionen Euro) auf dem Markt. Für die Immobilienpreise in Los Angeles, und erst recht für eine derart begehrte Lage unweit des legendären Wanderparadieses Runyon Canyon, wirkt das fast schon wie ein echtes Hollywood-Schnäppchen.

So gemütlich lebt Amanda Seyfried

Wer bei Hollywood-Stars sofort an kühle Glaspaläste denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Das 1916 erbaute Haus ist eine echte Wohlfühloase mit einem wunderschönen Vintage-Country-Charme. Auf knapp 255 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich drei Schlafzimmer und drei Badezimmer. Das Interieur strahlt mit dunklen Hartholzböden, viel natürlichem Licht, hübschen floralen Mustern und beruhigenden Farbtönen eine einladende Gemütlichkeit aus.

Das Highlight: Das Haus ist komplett hinter dichten, alten Hecken und privaten Toren auf einem über 800 Quadratmeter großen Grundstück versteckt. Zu den Besonderheiten zählen:

Eine romantische, das Haus umlaufende Veranda

Ein sonnendurchfluteter Wintergarten

Ein wunderschön angelegter, grüner Garten

Ein schmaler, privater "Lap Pool" samt Spa-Bereich

Eine vom Garagen- zum voll ausgestatteten Fitnessstudio umgebaute Remise

Darum wird das Haus für "nur" 3 Millionen verkauft

Statt einer sterilen Mega-Villa erwartet Käufer ein charmantes, mehr als 100 Jahre altes Anwesen mit rund 255 Quadratmetern Wohnfläche. Damit fällt es deutlich kleiner aus als die Luxus-Residenzen vieler Hollywood-Kollegen, die für 20 Millionen Dollar und mehr zu haben sind.

Auch steuerlich dürfte der vergleichsweise moderate Verkaufspreis interessant sein: Die sogenannte "Mansion Tax" (Measure ULA) greift in Los Angeles erst ab einem Verkaufspreis von 5,4 Millionen US-Dollar. Bei Transaktionen oberhalb der geltenden Schwelle fällt für den Verkäufer eine zusätzliche Abgabe von vier Prozent auf den gesamten Kaufpreis an.

Warum Amanda L.A. den Rücken kehrt

Warum gibt man so ein Traumhaus in bester Lage überhaupt auf? Amanda Seyfried zieht Gummistiefel dem roten Teppich einfach vor. Bereits 2013 erwarb die heute 40-Jährige eine abgelegene Farm aus den 1930er-Jahren in den idyllischen Catskill Mountains (Upstate New York).

Dort lebt sie heute naturverbunden mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Thomas Sadoski, ihren zwei Kindern und mittlerweile rund 50 geretteten Tieren. Zu ihren Mitbewohnern zählen Pferde, Ziegen, Pfauen, Enten und sogar ein pensioniertes New Yorker Polizeipferd namens Herman. Seyfried hat in der Vergangenheit sehr offen darüber gesprochen, dass das ruhige Farmleben ihr dabei hilft, ihre Angststörungen und Zwangserkrankungen (OCD) in den Griff zu bekommen. Das trubelige Hollywood-Leben mit all seinen "schwierigen Persönlichkeiten" sei ihr auf Dauer einfach zu viel geworden.

Dass sie nun ihr letztes großes Standbein in Kalifornien aufgibt, ist also der logische Schlusspunkt. Jetzt sucht die charismatische Promi-Oase in den Hollywood Hills einen neuen Besitzer. Wer also etwas über 3 Millionen Dollar auf der Seite hat, kann sich nicht nur ein Stück Wohn- und Pop-Geschichte, sondern auch eine perfekte, blickdichte Idylle mitten in L.A. sichern.