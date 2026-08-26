Dolly Parton: Ihr Farmhaus steht zum Verkauf

Das ehemalige Wochenendhaus von Dolly Parton im kalifornischen Solvang steht für knapp zwei Millionen Dollar zum Verkauf. Es bietet ungewöhnliche Details zum Schutz vor Paparazzi.

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Das Farmhaus aus den 1920er-Jahren liegt im kalifornischen Santa Barbara County und sieht mit weißem Gartenzaun, roter Haustür und kleiner Windmühle eher nach einem gemütlichen Ferienhaus aus. Die am Dienstag verstorbene Sängerin Dolly Parton besaß die Immobilie ab etwa 2004 rund zehn Jahre lang. Sie kaufte das Anwesen laut "New York Post" über Dolly Parton Enterprises und nutzte es als privaten Rückzugsort.

Dolly Partons Farmhouse © Black Oak Homes & Mortgages

Sicherheitsvorkehrungen gegen Blicke von außen

So unscheinbar das Gebäude wirkt, so ernst nahm Parton ihre Privatsphäre. Die Fenster wurden so gestaltet, dass sie die Umgebung spiegelten und neugierige Blicke von draußen abhalten sollten. Zudem führte ein mit Gittern geschützter Gang zur Hintertür, damit die Sängerin möglichst unbemerkt kommen und gehen konnte. Die Tür zu Partons Schlafzimmer ließ sich laut "New York Post" von innen mit sieben Schlössern verriegeln. Der heutige Besitzer und Immobilienmakler Cris Lapp sagte gegenüber "SFGate", Parton habe "das ganze Haus paparazzisicher gemacht".

Dolly Partons Farmhouse © Black Oak Homes & Mortgages

Ein eigener Raum für Perücken

Trotz aller Diskretion finden sich bis heute Details, die ziemlich eindeutig nach der Musikerin aussehen. In der Garage befindet sich ein kleiner "Wig Room", also ein eigener Raum für Perücken. Über der Haustür prangt außerdem ein Buntglasfenster mit dem Schriftzug Dolly und einem Schmetterling.

Wunsch nach einem echten Fan

Dolly Parton © Zeidler

Inzwischen wurde das Grundstück in drei Wohneinheiten mit insgesamt sieben Schlafzimmern aufgeteilt. Lapp kaufte das Anwesen im Jahr 2022 für rund 1,3 Millionen Dollar. Aktuell verlangt er 1,995 Millionen Dollar dafür. Sein Wunsch ist es, dass das ehemalige Refugium nicht einfach bei einer Investorin oder einem Investor landet, sondern er hofft auf einen echten Dolly-Fan.