Dolly Parton († 80) ist jetzt wieder die Nummer eins

Der Krebstod von Dolly Parton schockt die Welt. Ihre Hits bleiben unsterblich und stürmen jetzt wieder die Charts.

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Platz 1 mit dem Album "The Very Best of Dolly Parton". Dazu noch Platz 5 für die Hit-Kollektion "The Essential Dolly Parton". Nach dem überraschenden Krebstod stürmt Country-Legende Dolly Parton († 80) jetzt die heimischen iTunes-Charts und fährt damit bei den Alben sogar ihren allerersten Nummer-eins-Hit in Österreich ein.

Die Nummer eins! Dolly Parton stürmt mit dem Album "The Very Best of Dolly Parton" an die Spitze der iTunes-Charts. © Amazon

Bei den Singles gelang ihr das ja schon 1981 mit dem Kenny-Rogers-Duett "Islands in the Stream". Das ist auch jetzt posthum in Österreich ihr größter Hit. Platz 3 bei iTunes. Tendenz steigend. Dazu ist sie mit "Jolene" bei uns auch auf schon am Weg in die Top 10.

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Im globalen Digital Artist Ranking stürmt Dolly posthum schon bis auf Platz 6 vor. Da holt sie mit "Jolene" in 5 Ländern Platz 1 und mit dem Album "The Very Best of Dolly Parton" in 8 Ländern.

Die Anteilnahme ist riesig: Alle Granden des Showbizz – von Taylor Swift ("Eine Welt ohne Dolly fühlt sich nicht möglich, nicht real und nicht richtig an") über Sheryl Crow ("Sie hinterlässt eine Lücke im Universum.") bis Beyoncé ("Du warst der Maßstab.") - ziehen vor der Country-Queen den Hut. US-Präsident Donald Trump ließ für Dolly sogar landesweit die Flaggen auf Halbmast setzen.