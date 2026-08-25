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Swift enthüllt: SO bekämpft sie ihre Panik

Frau in glitzerndem Outfit singt auf einer Bühne und sitzt mit Beinen auf einem Tisch.
© Getty Images
Superstar Taylor Swift beherrscht die weltweiten Bühnen wie keine andere, doch der immense Druck hinterlässt auch bei ihr Spuren. Nun offenbart die Sängerin ihr ganz persönliches Mantra, mit dem sie sich in Momenten extremer Überforderung selbst beruhigt.
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Taylor Swift bricht mit ihrer gigantischen "Eras Tour" alle Rekorde der Musikgeschichte. Vor Hunderttausenden kreischenden Fans zu performen, erfordert jedoch nicht nur physische Höchstleistungen, sondern ist auch eine enorme mentale Belastung. In ihrem neuen, offiziellen Buch zur Tournee gewährt die Künstlerin nun einen seltenen und zutiefst privaten Einblick in ihre Gefühlswelt. Sie enthüllt ein verblüffend einfaches, aber wirkungsvolles Mantra, das sie sich in Momenten unerträglicher Überforderung immer wieder selbst vorsagt.

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Das verblüffend einfache Mantra

Wenn die Dimensionen ihrer Shows und der weltweite Hype um ihre Person sich unbezwingbar und erdrückend groß anfühlen, greift die Sängerin auf einen psychologischen Trick zurück, um sich wieder zu erden.

Kelce und Swift © Bruce Glikas/WireImage

Erwartungen und Trubel

In den persönlichen Texten ihres neuen Buches reflektiert die Sängerin das Gefühl, wenn die Erwartungen und der Trubel um sie herum unkontrollierbar groß werden. In solchen Momenten neigt das menschliche Gehirn zu Panik und Überforderung. Ihr persönlicher Rettungsanker ist ein simpler Satz, den sie wie ein Mantra wiederholt: "Das ist einfach nur ein Dienstag." (Oder welcher Wochentag auch immer gerade ist.)

Mit dieser bewussten Herabskalierung der Ereignisse schaffte es die Musikerin, die monumentale Last eines Stadionkonzerts vor 90.000 Menschen auf das Niveau eines ganz gewöhnlichen Alltags herunterzubrechen. Es hilft ihr, den Moment zu entmystifizieren und den Fokus zurück auf das Wesentliche zu lenken – die Musik und den Spaß am Auftritt.

Ein psychologischer Trick zur Stressbewältigung

Dieses mentale Werkzeug ist in der Psychologie als kognitive Umstrukturierung oder "Downscaling" bekannt. Indem man ein riesiges, furchteinflößendes Ereignis gedanklich schrumpft, verliert es seine bedrohliche Wirkung. Für den Popstar ist diese Methode überlebenswichtig geworden:

  • Echtes Herabskalieren: Aus einer historischen, ausverkauften Stadion-Show wird im Kopf der Sängerin einfach ein regulärer Wochentag.
  • Druck abbauen: Der künstlich erzeugte Druck von außen verliert seine Macht, wenn man ihn als alltägliche Routine betrachtet.
  • Fokus sichern: Durch das Mantra kann sie sich auf ihre Performance konzentrieren, anstatt von der schieren Masse an Menschen überwältigt zu werden.
  • Mentale Erdung: Es erinnert sie daran, dass auch dieser monumentale Tag vorübergehen wird und das Leben danach ganz normal weitergeht.

Dieser intime Einblick zeigt, wie verletzlich der Weltstar hinter der perfekt inszenierten Show-Fassade ist. Es macht sie für ihre Millionen Fans auf der ganzen Welt nur noch nahbarer und sympathischer.

Die "Eras Tour" als Belastungsprobe

Ihr neues Buch ist daher nicht nur ein Bildband für die Fans, sondern auch ein Zeugnis ihrer persönlichen Reise und ihres Reifeprozesses. Mit dem Teilen ihres Mantras liefert sie ihren Anhängern zudem eine wertvolle Inspiration für den Umgang mit dem eigenen Alltagsstress. Denn die Methode, große Probleme im Kopf einfach zu einem "Dienstag" zu erklären, lässt sich auf fast jede Lebenslage anwenden.

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