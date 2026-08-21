Ella Langley bremst Whitney und Mariah aus

Die neue Country-Musik-Königin Ella Langley schreibt Chart-Geschichte. Mit "Choosin’ Texas" hält sie nun schon seit 18 Wochen Platz 1 der US-Billboard-Charts. Nur mehr zwei Männer und ein Weihnachtslied sind erfolgreicher.

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25 Millionen Streams pro Woche. Country-Musik-Königin Ella Langley setzt ihren Rekord-Run fort und hält mit dem eindringlichen Country-Pop-Hit "Choosin’ Texas" nun schon seit 18 Wochen (!) Platz 1 der US-Billboard-Charts. Damit hat sie nun auch schon Whitney Houston („I Will Always Love You“, 14 Wochen, 1992) und Mariah Carey („One Sweet Day“, 16 Wochen, 1996) übertrumpft und ist nun in puncto Chart-Run die erfolgreichste Frau im Pop-Bizz. Schon diese Woche könnte sie zu Lil Nas X und Billy Ray Cyrus aufschließen, die sich mit "Old Town Road" ja im Jahr 2019 gleich 19 Wochen en suite an der Chartspitze hielten.

Ella Langley eroberte die Country-Musik-Szene im Sturm. © WireImage

Auch der ewige Rekord von Mariah Carey wackelt. Mit ihrem 1994 veröffentlichten Weihnachtslied "All I Want For Christmas" stürmt sie ja seit 2019 auch in den USA jährlich auf Platz 1. In Summe schon 22 Wochen. Aber dennoch nie länger als 5 Wochen am Stück.

So klingt der Rekord-Hit von Ella Langley:

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Langley, die mit dem am 17. Oktober 2025 veröffentlichten Hit eine schmerzhafte Trennung thematisiert („Er hat sich für Texas entschieden.“), gilt aktuell als heißeste Aktie der Country-Musik: 9 AMC Awards, 4 CMA Awards und der American Music Award für den besten Country-Song. Über 4 Millionen Mal ging "Chosing‘ Texas" in den USA schon über die Ladentische, dazu gibt es dafür weltweit schon über 385 Millionen Streams und 82 Millionen YouTube Aufrufe. 2027 winkt dafür wohl der Grammy.

Hit-Königin: Ella Langley holte schon ein Dutzend Awards und gilt nun auch als heiße Grammy-Favoritin. © WireImage

Mit "Choosin‘ Texas" schaffte es die 27-jährige Singer-Songwriterin auch in Kanada, Australien, Irland oder Neuseeland an die Chartspitze. Und in England immerhin auf Platz 3. In Österreich, wo die Trends ja immer erst Monate später einschlagen, muss man ihren Top-Hit jedoch erst noch entdecken. Da gibt’s aktuell nur Platz 193 bei Apple Music.