Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die größten Hits von Georg Danzer

Das Gewinnspiel endet am 20. Oktober um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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Am 7. Oktober würde der große Austropop-Lyriker Georg Danzer, der 2007 seinen Kampf gegen den Krebs verlor, den 80er feiern. Zum runden Geburtstag gibt’s nicht nur eine Sondermarke der österreichischen Post, die Konzertserie "Danzermania", das Geburtstags-Ständchen vom langjährigen Wegbegleiter Christian Becker in der Weinbar Gemischter Satz und die Neuauflage von Danzers legendärem Album "13 schmutzige Lieder" auf "schmutzigem Vinyl", sondern auch das neue Best-of-Album "Jahreszeiten". Dafür fasst Manager Franz Christian Schwarz das schier unendliche Schaffenswerk mit den 21 essentiellsten Songs zusammen. Von "Jö Schau" über "Weiße Pferde" bis zum xxx "Der alte Wesely". Dazu gibt’s als Zuckerl das bislang unveröffentlichte Demo von "Cowboy". Dazu wird auf die im farbigen Vinyl aufgelegten Doppel-LP als Bonus-Track auch noch der "Zombieball" draufgepackt.

Die Post legte für Georg Danzer eine Sonderbriefmarke auf. © Österreichische Post AG

Christian Becker, Tini Kainrath, Andy Baum und Co. zünden die Tribute-Konzerte "Danzermania" © Thomas Zeidler

"‘Jahreszeiten‘ dient zur Auffrischung von Erinnerungen ebenso wie als Anreiz, sich mit dem Werk Danzers vertraut zu machen oder es neu zu entdecken," erklärt Schwarz die Kompilation, mit der er die "Bandbreite von Danzers musikalischer Vielfalt unter Beweis stellen" will. Das Albumcover dafür setzt sich aus vier Portraits Georg Danzers zusammen, die von Nina Maron, Tochter des unvergessenen Sigi Maron, gemalt wurden.

Ihr Gewinn: die neue CD "Jahreszeiten" von Georg Danzer

"Jahreszeiten" liefert die Essenz von Georg Danzer in Songs. © Sony Music

Mit oe24 kommt die Essenz von Georg Danzer jetzt frei Haus. Auf oe24.at gewinnen Sie eine von 2 CD-Auflagen von "Jahreszeiten". Gleich reinklicken und mit ein bisschen Glück gehört die Essenz von Georg Danzer rund um Klassiker wie "Ruaf mi ned au" , "Die Freiheit" oder "Jö schau" Ihnen.