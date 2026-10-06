Wanda zeigten Wien den Mittelfinger

Am Dienstag machten Wanda die Straßen von Wien unsicher. Mit einer Guerilla-Aktion rund um einen ausgestreckten Mittelfinger.

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Großes Staunen am Dienstag in Wien. Von Hütteldorf aus zog ein LKW seine Runden durch die Stadt. Vorbei am Schloss Schönbrunn, den Prachtbauten der Ringstraße oder dem Prater. Darauf ein riesige Hand mit einem ausgestreckten Mittelfinger. Eine an Pink Floyd gemahnende Guerilla Aktion von Wanda, die den Mittelfinger ja schon im Video zum neuen Hit "Salbei" zeigten. "Ein Mittelfinger für die Welt macht’s nicht besser!" singt man dazu.

So cool zeigten Wanda Wien den Mittelfinger!

Wanda-LKW mit dem Mittelfinger vor dem Naschmarkt. © Zeidler

Wanda-LKW spielte auch den neuen Hit "Salbei" © Zeidler

Wanda lieferten Guerilla Aktion © Zeidler

Die Ankündigung erfolgte via Instagram. © Instagram

Der Mittelfinger wurde schon im Video gezeigt!

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Der Mittelfinger ziert auch das Cover von "Salbei" © Facebook

"Ich selber habe immer wieder so innere Stimmen, die mich klein machen oder mich verhindern. Denen zeige ich gerne den Mittelfinger," erklärt Marco Wanda das Comeback, dem man am 9. April das neue Album "Was mich umbringt macht mich schwächer" folgen lässt und gleich drei Open-Air-Konzerte in der Wiener Arena. Am 23., 25. und 26. Juni.

2027 wieder auf Touren. War,-Up steigt itWeihnachtskonzert. © APA/FLORIAN WIESER

Als Einstimmung gibt es schon am 19. Dezember die traditionelle Weihnachts-Show in der Wiener Stadthalle. Gut möglich, dass Wanda dabei nicht nur ihren legendären "Amore"-Mercedes im Foyer parken, sondern dort auch gleich den riesigen Mittelfinger aufstellen.