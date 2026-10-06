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Legendäres Konzert

"So scharf wie nie!" Queen rocken unsere Kinos!

Sänger auf der Bühne im Stadion, großer Menschenmenge im Hintergrund, Konzertatmosphäre.
© Eagle Rock
1986 schrieben Queen einmal mehr Musikgeschichte. Mit dem ersten großen Open Air im Ostblock. Jetzt kommt "Live in Budapest" in unsere Kinos.
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Erst Ende September standen die Queen-Legenden Brian May und Roger Taylor wieder gemeinsam auf der Bühne. Gastauftritt bei der Taylor-Solo-Show mit dem Queen-Krachern "We Will Rock You" und "Radio Ga Ga" in London (oe24 berichtete). Jetzt rocken Queen unsere Kinos. Am Mittwoch, 7. Oktober, kommt das legendäre 1986er Konzert aus Budapest in restaurierter 4k-Version und mit dynamischen neuen Audiomix auf die große Leinwand. "Wir waren damals in absoluter Top-Form und das sieht man jetzt so scharf wie nie"; so Taylor.

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Ein Sänger mit Krone und rotem Umhang steht auf einer bunt beleuchteten Bühne.
Der ewige Champion: Freddie Mercury © Eagle Rock

Am 27. Juli 1986, also vor 40 Jahren, schrieben Queen einmal mehr Musikgeschichte. Mit dem ersten großen Open Air Konzert hinter dem Eisernen Vorhang. 80.000 Fans, darunter auch der damals 18-jährige oe24-Kulturchef Thomas Zeidler-Künz, feierten die "Magic Tour" im ehrwürdigen Nepstadion von Budapest. Weitere 45.000 Fans, aus dem ganzen Ostblock angereist, rockten vor den Toren mit.

"Jahrelang konnten Fans hinter dem Eisernen Vorhang die Musik von Queen nur über illegale Kassetten hören. Es war verboten, Rockbands wie uns zu hören; sie live auf der Bühne zu erleben, wäre also undenkbar gewesen. Dieses Konzert – bei dem sie uns endlich persönlich live konnten – war ein enorm emotionaler Moment, sowohl für sie als auch für uns", erinnert sich Brian May an die emotionale Show, bei der man neben ewigen Klassikern wie "Bohemian Rhapsody", "Crazy Little Thing Called Love" oder "We Are The Champions" auch das ungarische Volkslied "Tavaszi Szél Vizet Áraszt“ anstimmte. "Das haben Freddie und ich eigens für diesen Anlass einstudiert. Da blieb kein Auge trocken!"

Sänger mit Krone und rotem Umhang auf Bühne, gelber Schriftzug "Queen Budapest".
Jetzt im Kino und ab 6. November auch auf CD und DVD: Queen live in Budapest! © Sony Music

Nachzusehen am 7. und 10. Oktober in unseren Kinos und ab 6. November auch auf DVD bzw. Blue-ray. Dazu liefern Queen das 25 Song starke Konzert auch auf CD und Vinly. Möglicherweise ist das sogar der letzte Live-Streich der "Champions"; denn Brian May schließt jetzt weitere große Tourneen aus. "Vielleicht sind 50 Jahre ja wirklich genug."

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