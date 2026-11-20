Hunderte Tanzvideos auf TikTok und Instagram, ein vorgezogener Release und schon Platz 1 bei iTunes. Mega-Hype um den neuen Hit "Was hast du mit mir gemacht" von Helene Fischer. Jetzt könnte sogar erstmals Ö3 einen Helene-Song in die Playlist aufnehmen.

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Im Sommer ließ Helene Fischer Wien ausflippen. 57.500 Fans bei der Bombast-Show "360 Grad". Das größte Konzert des Jahres. Jetzt sorgt die Schlager-Königin für den nächsten Hype! Ihr Hit "Was hast du mit mir gemacht" geht gerade viral und stieß Freitag mittag in den heimischen iTunes sogar den GTA-Hit „Flower In A Hurricane" vom Thron.

Ein überraschender und vor allem vorgezogener Nummer-eins-Hit, denn eigentlich sollte die neue Single von Helene erst am 4. Dezember, gemeinsam mit ihrem neuen Album "WIR" erscheinen. Doch weil eine seit 2. November verfügbare Hörprobe in den sozialen Netzwerken für einen riesen Hype sorgte, zog die 42-jährige Sängerin die Veröffentlichung um zwei Wochen vor. "Ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt’s ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch", so Helene auf Instagram.

Helene Fischer sorgt mit neuem Hit "Was hast du mit mir gemacht" für ein Chart-Beben. © Universal Music

Das ist der Hit von dem alle reden:

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Der Hype stellt sogar "Atemlos durch die Nacht in den Schatten". Auf TikTok und Instagram entstehen täglich Hunderte Videos zu dem Ausschnitt, der modernen Pop mit Disco-Klängen und einem eingängigen Refrain verbindet. Neben Fans tanzen auch bekannte Gesichter wie Tanz-Jurorin Motsi Mabuse sowie reichweitenstarke TikToker wie MarieSophie und Realrobyn zu dem Sound.

Airplay-Wunder auf Ö3?

Der Mega-Hype dürfte jetzt auch erstmals das Hitradio Ö3 erfasst haben. Bis jetzt fand Helene - bis auf ein paar wenige Ausreißer - dort nämlich nicht statt. Aus Insider-Kreisen ist jetzt erstmals zu vernehmen, dass der Sender überlegt "Was hast du mit mir gemacht" sogar auf Heavy Rotation zu nehmen.

Dank an die Fans auf Instagram

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Auf Instagram wandte sich Helene Fischer direkt an ihre Community: "Aber ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt’s ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch: 'Was hast du mit mir gemacht?' erscheint schon um 23:59 Uhr!" Unter Fans wird allerdings auch diskutiert, ob die hohe Zahl an Clips Teil einer Marketingaktion sein könnte – Belege für eine bezahlte oder koordinierte Influencer-Kampagne gibt es bislang nicht.

Am 11. und 12. Dezember zündet Helene Fischer ihren neuen Megahit "Was hast du mit mir gemacht" in Schladming. © Leutgeb Entertainment Group

Album "WIR" und Doppelpack in Schladming

Die Single dient zugleich als Vorgeschmack auf das Album "WIR", das am Freitag, 4. Dezember, erscheint. Die Live-Premiere steigt am 11. und 12. Dezember in Schladming. Da rockt Helene das Skiopneing. "Das werden zwei große Konzertabende, an denen wir gemeinsam singen, tanzen und feiern werden;" gibt sie dafür die Direktiven.