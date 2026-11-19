Schwere Enthüllung von Ilka Bessin: Die als "Cindy aus Marzahn" bekannt gewordene Komikerin fiel im Internet auf Love Scamming herein und überwies Geld an einen Liebesbetrüger.

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Die 55-jährige Komikerin Ilka Bessin, die durch ihre Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" bundesweit bekannt wurde, hat öffentlich gemacht, dass sie selbst Opfer von sogenanntem Love Scamming geworden ist.

Flächige Verletzung

Im Rahmen der Dreharbeiten zu ihrer TV-Reportage "Ilka Bessin – Liebesbetrügern auf der Spur" und einer begleitenden Sondersendung sprach sie offen darüber, dass sie dabei nicht nur emotional verletzt wurde, sondern den Betrügern auch Geld zahlte.

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Perfide Masche im Internet

Die Vorgehensweise der Schwindler beschreibt sie als hochgradig manipulativ und schwer zu durchschauen:

Gezielte Ausnutzung von Einsamkeit: "Die Täter docken genau an den Punkten an, wo wir einsam sind oder Sehnsucht nach Liebe haben. In dem Moment schaltet sich der Verstand einfach aus."

Emotionale Notlagen als Vorwand: Nach dem Aufbau einer vermeintlich tiefen Verbindung inszenieren die Kriminellen Dramen, um an Geld zu gelangen: "Wenn der mich an dem Nerv kitzelt, dass er mein Vertrauen bekommt – dann ist eh vorbei. Und dann wurde auch bezahlt."

Klare Handlungsempfehlungen: Für Betroffene rät sie dazu, Vertrauenspersonen einzuweihen und die Behörden einzuschalten: "Es kann jedem passieren, und es ist nicht schlimm, wenn du darüber redest und zur Polizei gehst und es zur Anzeige bringst".

Das Star-Foto des Tages 1 / 23 Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage

Scham ablegen und Anzeige erstatten

Gegenüber dem Magazin "Stern" stellte sie klar, dass solche Fälle nichts mit mangelnder Klugheit zu tun haben: "Das hat nichts mit Dummheit zu tun." Für ihren eigenen Fehltritt empfinde sie keine Scham, da Gefühle Menschen dazu verleiten, unüberlegte Handlungen zu begehen, über die man später im familiären Kreis reflektieren könne.

Engagement gegen Hass im Netz

Ihr Einsatz in der TV-Dokumentation reiht sich in frühere gesellschaftliche Initiativen ein. Bereits in der Vergangenheit positionierte sie sich deutlich gegen feindselige Internetkommentare, nachdem sie während ihrer Teilnahme am Format "Let’s Dance" im Jahr 2020 massiven Anfeindungen ausgesetzt war und zeitweise einen freiwilligen Ausstieg erwog.