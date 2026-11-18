Für Schlager-Superstar Florian Silbereisen steht ein überraschender Fernsehauftritt an. Noch vor seiner traditionellen Eurovisionsshow "Adventsfest der 100.000 Lichter" ist der Publikumsliebling bereits an diesem Freitag live im Programm zu sehen.

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Die Fernsehzuschauer dürfen sich auf ein vorgezogenes Wiedersehen mit dem beliebten Entertainer freuen. Am Freitag, dem 20. November, ist Silbereisen ab 20:15 Uhr live im SWR zu Gast. In der dreistündigen Benefizgala "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg", die direkt aus Baden-Baden übertragen wird, übernimmt der Star-Moderator eine Doppelrolle: Er wird nicht nur auf der Bühne als Sänger für musikalische Unterhaltung sorgen, sondern auch persönlich am Spendentelefon Platz nehmen und Anrufe der Zuseher entgegennehmen.

Mit seinem Engagement unterstützt Silbereisen eine traditionsreiche Hilfsaktion, die sich gezielt für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Südwesten einsetzt: "Ich freue mich sehr, dass ich mich gemeinsam mit Andy in dieser ganz besonderen Sendung in den Dienst der guten Sache für Kinder stellen darf", erklärte der Sänger in einer offiziellen Stellungnahme des Senders.

Prominente Gästeliste bei Gastgeber Andy Borg

Durch den Gala-Abend führt Publikumsliebling Andy Borg. Der Moderator formulierte den Leitgedanken der Sondersendung mit persönlichen Worten: Jeder könne etwas dazu beitragen, "dass die Welt ein kleines bisschen freundlicher wird". Wenn er mit seiner Musiksendung konkret helfen könne, mache er das "von Herzen gerne". Neben packender Unterhaltung stehen vor allem konkrete Hilfsprojekte im Zentrum der Ausstrahlung.

Die Gästeliste für das dreistündige Live-Event bietet ein hochkarätiges Aufgebot der Schlagerszene:

Musikalische Auftritte von Dunja Rajter, Vincent Gross und Ramon Roselly

Feurige Klänge mit den Esteriore Brothers

Traditionelle Stimmungsmusik mit der Tiroler Erfolgsformation Die jungen Zillertaler

Am Spendentelefon im Einsatz: Comedian Cossu, TV-Koch Cliff Hämmerle und Ex-Leichtathlet Mathias Mester

Nur acht Tage später: Großes Adventsfest im ORF und Ersten

Mit dem Gastspiel im SWR-Dritten startet Silbereisen in einen echten Show-Marathon. Nur acht Tage nach der Benefizgala, am Samstag, dem 28. November, lädt der Entertainer wieder zur großen Eurovisionsgala ein. Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" wird live aus dem thüringischen Suhl übertragen und ist zeitgleich ab 20:15 Uhr auf ORF 2 und im Ersten zu sehen.

Für das vorweihnachtliche TV-Highlight im deutschsprachigen Raum sind laut Branchenberichten von Schlagerpuls bereits etliche Top-Künstler fixiert:

Sängerin Ella Endlich mit ihrem festlichen Kult-Hit "Küss mich, halt mich, lieb mich"

Rock- und Schlagerikone Nino de Angelo

Liedermacher Rolf Zuckowski mit vorweihnachtlichen Melodien

Pop-Schlagersängerin Vanessa Mai

Der österreichische Party-Garant DJ Ötzi

Die stimmgewaltigen Golden Voices of Gospel

Damit beherrscht Florian Silbereisen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zur besten Sendezeit die heimischen und deutschen Bildschirme.