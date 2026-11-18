Bei Andy Borg
TV-Termin vor Adventsfest fix: Florian Silbereisen überrascht
Die Fernsehzuschauer dürfen sich auf ein vorgezogenes Wiedersehen mit dem beliebten Entertainer freuen. Am Freitag, dem 20. November, ist Silbereisen ab 20:15 Uhr live im SWR zu Gast. In der dreistündigen Benefizgala "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg", die direkt aus Baden-Baden übertragen wird, übernimmt der Star-Moderator eine Doppelrolle: Er wird nicht nur auf der Bühne als Sänger für musikalische Unterhaltung sorgen, sondern auch persönlich am Spendentelefon Platz nehmen und Anrufe der Zuseher entgegennehmen.
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Mit seinem Engagement unterstützt Silbereisen eine traditionsreiche Hilfsaktion, die sich gezielt für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Südwesten einsetzt: "Ich freue mich sehr, dass ich mich gemeinsam mit Andy in dieser ganz besonderen Sendung in den Dienst der guten Sache für Kinder stellen darf", erklärte der Sänger in einer offiziellen Stellungnahme des Senders.
Prominente Gästeliste bei Gastgeber Andy Borg
Durch den Gala-Abend führt Publikumsliebling Andy Borg. Der Moderator formulierte den Leitgedanken der Sondersendung mit persönlichen Worten: Jeder könne etwas dazu beitragen, "dass die Welt ein kleines bisschen freundlicher wird". Wenn er mit seiner Musiksendung konkret helfen könne, mache er das "von Herzen gerne". Neben packender Unterhaltung stehen vor allem konkrete Hilfsprojekte im Zentrum der Ausstrahlung.
Die Gästeliste für das dreistündige Live-Event bietet ein hochkarätiges Aufgebot der Schlagerszene:
- Musikalische Auftritte von Dunja Rajter, Vincent Gross und Ramon Roselly
- Feurige Klänge mit den Esteriore Brothers
- Traditionelle Stimmungsmusik mit der Tiroler Erfolgsformation Die jungen Zillertaler
- Am Spendentelefon im Einsatz: Comedian Cossu, TV-Koch Cliff Hämmerle und Ex-Leichtathlet Mathias Mester
Nur acht Tage später: Großes Adventsfest im ORF und Ersten
Mit dem Gastspiel im SWR-Dritten startet Silbereisen in einen echten Show-Marathon. Nur acht Tage nach der Benefizgala, am Samstag, dem 28. November, lädt der Entertainer wieder zur großen Eurovisionsgala ein. Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" wird live aus dem thüringischen Suhl übertragen und ist zeitgleich ab 20:15 Uhr auf ORF 2 und im Ersten zu sehen.
Für das vorweihnachtliche TV-Highlight im deutschsprachigen Raum sind laut Branchenberichten von Schlagerpuls bereits etliche Top-Künstler fixiert:
- Sängerin Ella Endlich mit ihrem festlichen Kult-Hit "Küss mich, halt mich, lieb mich"
- Rock- und Schlagerikone Nino de Angelo
- Liedermacher Rolf Zuckowski mit vorweihnachtlichen Melodien
- Pop-Schlagersängerin Vanessa Mai
- Der österreichische Party-Garant DJ Ötzi
- Die stimmgewaltigen Golden Voices of Gospel
Damit beherrscht Florian Silbereisen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zur besten Sendezeit die heimischen und deutschen Bildschirme.
OE24 TV Live-Stream
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