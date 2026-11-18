RTL verkündete zwei prominente Neuzugänge für die geplante Show. Die Sängerin und der Schauspieler standen noch nie zuvor im Ballroom auf dem Parkett. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren erneut die Sendung.

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RTL stimmt kurz vor den Feiertagen mit einem hochkarätigen Star-Aufgebot auf das Weihnachtsfest ein. Am Freitag, dem 18. Dezember, zeigt der Sender um 20.15 Uhr zur Primetime "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow", bei der sechs prominente Tanzpaare um den begehrten Titel "Christmas Dancing Star 2026" rittern.

Zwei prominente Premieren auf dem RTL-Parkett

Für besondere Aufmerksamkeit sorgen heuer zwei hochkarätige Neuzugänge, die bislang noch nie auf dem berühmten RTL-Tanzparkett standen. Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld feiert ihr Debüt an der Seite von Publikumsliebling Zsolt Sándor Cseke.

Ebenso wagt sich Musiker und Moderator Oli.P erstmals in den Wettbewerb und trainiert dafür intensiv mit Profitänzerin Renata Lusin. Beide Prominente stellen sich damit einer völlig neuen sportlichen Herausforderung und hoffen auf den Triumph im festlichen Sonderformat.

Wiedersehen nach 16 Jahren und Rückkehrer der Staffel

Neben den beiden Neulingen dürfen sich die Zuseher auf das Wiedersehen mit vier altbekannten Duos freuen. Eine echte Sensation ist die Rückkehr von Sophia Thomalla und Massimo Sinató: Das Erfolgsgespann, das sich bereits im Jahr 2010 den Gesamtsieg bei "Let's Dance" sicherte, steht nach 16 Jahren erstmals wieder gemeinsam im Wettbewerb auf dem Parkett.

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Drei weitere Paare stammen aus der diesjährigen regulären Staffel: Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer tanzt mit Anastasia Maruster, Publikumsliebling Ross Antony wirbelt mit Mariia Maksina über das Parkett und der diesjährige Staffel-Zweite Milano tritt erneut mit Marta Arndt an.

Weihnachtsklassiker und Live-Entscheidung

Das Programm bietet emotionale Choreografien zu weltbekannten Weihnachtsklassikern wie "Stille Nacht", "Jingle Bells" und "Jingle Bell Rock", verpackt in Standard- und Lateintänze wie Tango, Jive, Rumba und Contemporary. Durch die Sendung führt wie gewohnt das bewährte Moderatorenduo Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Die Fachjury bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi bewertet die Darbietungen, während das Publikum am Abend der Ausstrahlung per Live-Voting über die Nachfolge des Vorjahressiegers Diego Pooth entscheidet und den feierlichen Sieger des Abends kürt. Das vorweihnachtliche TV-Event verspricht damit beste Unterhaltung für die gesamte Familie.