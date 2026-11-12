Vor Debüt: Klopp wirft Teenie aus DFB-Kader

Die Nominierung von Wael Mohya war wohl die größte Überraschung von Jürgen Klopp. Nun wurde der 17-Jährige aus dem Kader gestrichen.

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Nachdem Klopp bei seiner ersten Länderspielpause noch einen XXL-Kader nominierte, konzentrierte sich der 59-Jährige diesmal auf lediglich 24 Mann.

Einer davon war Gladbach-Juwel Mohya. Nicht ganz zu Unrecht, immerhin lieferte der Mittelfeldspieler trotz durchwachsener Saison der Fohlen drei Tore und eine Vorlage.

Erste Eindrücke im DFB-Training

Wohl eine noch größere Rolle spielte aber ein Kampf im Hintergrund. Der 17-Jährige ist auch für Marokko spielberechtigt, so konnte Mohya schon frühzeitig an das DFB-Team gewöhnt werden.

Klopps Charme sind schon einige Spieler erlegen, direkte Gespräche zwischen dem Bundestrainer und dem Jungstar können Wunder wirken.

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Wael Mohya überzeugt bei Gladbach © Getty Images

Doch dass Mohya einer von 24 Spielern war, wird ihm nun zum Verhängnis. Im Matchtags-Kader sind lediglich 23 Spieler erlaubt, ein Debüt im Duell am Freitag mit Serbien ist also ausgeschlossen.

Noch ist keine Entscheidung gefallen

Er darf zwar mit nach Belgrad reisen, muss aber von der Tribüne zusehen. Ob er diese Ehre im letzten Spiel gegen die Niederlande erfährt, wird sich noch weisen.

Solange Mohya nicht vier A-Länderspiele oder eines nach seinem 21. Geburtstag absolviert hat, kann sich das Talent aber immer noch für Marokko entscheiden.