Ronaldo kündigt "tolle Neuigkeiten" an

Nur eine Woche nach seinem Rücktritt aus der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft hat Superstar Cristiano Ronaldo die Produktion einer Fernsehserie angekündigt.

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"Tolle Neuigkeiten! Die Dreharbeiten für meine allererste TV-Serie "Day 1s" sind gerade gestartet. Bleibt gespannt - da kommt noch mehr!", verkündete der 41-Jährige auf Instagram. Medienberichten nach handelt es sich um eine fiktionale Serie, die hinter die Kulissen des britischen Profifußballs blickt.

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Glaubt man den Berichten, wird Ronaldo nicht nur Produzent sein, sondern auch selbst vor der Kamera stehen, schrieb etwa die Sportzeitung "AS". Im Mittelpunkt der Serie sollen das knallharte Geschäft, Transfers, Loyalität und die Machenschaften rund um Spielervermittler stehen, schrieb das Magazin "Hola". Die Geschichte folge dem fiktiven britischen Top-Fußballagenten Stanley Dalton, der von dem bekannten Schauspieler Damian Lewis gespielt werde. Die Idee zur Serie stamme von Darren Dein, einem echten britischen Spielervermittler, unter anderem bekannt als Berater von Thierry Henry.

Noch kein Veröffentlichungszeitpunkt bekannt

Auch der Titel "Day 1s" ist aufschlussreich. Im englischsprachigen Slang bezeichnet der Begriff Unterstützer, die schon seit dem ersten Tag (Day 1) zu jemandem halten. Im Fußball sind damit vor allem langjährige Freunde, Berater oder Jugendtrainer eines Spielers gemeint, die ihn bereits vor dem großen Durchbruch unterstützt haben. Ab wann und wo die Serie zu sehen sein wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt.