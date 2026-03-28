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© APA

Balkon-Attacke

21-Jähriger wirft Glasflaschen auf Polizei – WEGA muss eingreifen

28.03.26, 13:26
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Ein nächtlicher Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf sorgt für Aufsehen: Ein 21-Jähriger randalierte in seiner Wohnung, bedrohte Beamte und griff sie sogar mit Glasflaschen an. 

Am Freitagabend eskalierte die Situation in einem Mehrparteienhaus. Der Mann schrie laut herum und hämmerte gegen die Wände. Alarmierte Anrainer verständigten schließlich die Polizei.

Drohung gegen Beamte

Die Polizisten forderten den Beschuldigten beim Eintreffen an seiner Adresse auf, die Wohnungstür zu öffnen. Dieser Forderung wollte der Mann nicht nachkommen. Stattdessen drohte er, die Beamten zu erschießen, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich mit. Danach warf der Mann Glasflaschen auf jene Polizisten, die vor dem Mehrparteienhaus die Außensicherung durchführten. Waffe hatte der Mann keine, auch mit den Glasflaschen traf er niemanden. 

WEGA stürmt Wohnung

Schließlich rückten Spezialeinheiten der WEGA an. Die Beamten öffneten die Wohnungstür gewaltsam und nahmen den Mann fest. Der 21-jährige Österreicher befand sich laut ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

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