Tod bei Tunnel-Crash: Trauer um junge Fußballerin

Getötet wurde Donnerstagvormittag eine 20-Jährige im Mona-Lisa-Tunnel in Linz bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Völlig unklar ist noch, wie es zu der Tragödie um die junge talentierte Fußballerin Alexandra W. kommen konnte.

OÖ. Wie berichtet, war die 20-Jährige BORG-Schülerin der 9. Klasse im Zweig Leistungssport am Vormittag auf dem Weg zu einer Mathematik-Schularbeit. Mit im Citroen-Kleinwagen der Salzburgerin aus Golling saß eine 15-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land, die sich bei den folgenden plötzlichen wie furchtbaren Ereignissen nur einen Finger brach - was angesichts der Unfallfotos des C1-Wracks kaum zu glauben ist.

© FOTOKERSCHI, Werner Kerschbaummayr

Fest steht über den Horror-Crash im Mona-Lisa-Tunnel auf der Umfahrung Linz-Ebelsberg bisher nur, dass die jungen Frauen stadteinwärts unterwegs gewesen waren, während auf der durch eine doppelte Sperrlinie getrennten Gegenfahrbahn ein Lkw, gelenkt von einem 56-jährigen Polen, daherkam. Aus bislang unbekannter Ursache krachten die beiden Fahrtzeuge in einer Rechtskurve zusammen - dabei wurde der Kleinwagen um die eigene Achse gedreht und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Lastwagen kam ebenfalls auf der falschen Seite zum Stillstand. Alexandra W. hatte keine Chance: Sie wurde eingeklemmt und konnte hernach nicht mehr wiederbelebt werden. Die völlig geschockte Beifahrerin konnte sich selbstständig retten. Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr sind laut Exekutive nicht ausgeschlossen.

© FOTOKERSCHI, Werner Kerschbaummayr

In der Schule indes verbreitete sich die schreckliche Nachricht in Windeseile. Jürgen Eder, der Direktor des BORGs Linz, musste schließlich den Tod der beliebten Schülerin einer Maturaklasse bestätigen. Auf der Homepage heißt es: "Ich muss leider die traurige Mitteilung überbringen, dass Alexandra bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Unsere Anteilnahme und Gedanken sind bei ihren Liebsten und Angehörigen."

Groß ist der Schock auch in der Frauenfußballwelt - spätestens seit der Bundesligaverein FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen das Schicksal der begabten Mittelfeldspielerin mit einem langen Instagram-Posting betrauert: "Wir sind sprachlos und tief erschüttert. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sehr du fehlen wirst."