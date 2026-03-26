Feuer auf Balkon - Panik-Szenen in Favoriten

Aus noch nicht geklärter Ursache brach auf einem Balkon im 2. Stock eines Hochhauses in Favoriten ein Brand aus - fünf Mieter mussten ins Spital, viele retteten sich selbst, auch zwei Katzen und ein Hund waren betroffen.

Wien. Ein Brand in der Gudrunstraße, Ecke Hlawkagasse (am Ende des neuen Sonnwendviertels) führte in der Nacht auf Donnerstag zu Panikszenen und forderte mehrere Verletzte: Dabei inhalierten sieben Bewohner Rauchgase, fünf davon wurden von der Berufsrettung zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Laut Feuerwehr griffen die Flammen von einem Balkon auf eine Wohnung im unteren Bereich des zwölfstöckigen Wohnhauses über.

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Konkret war gegen 22.00 Uhr der Brand auf einem Balkon ausgebrochen. Balkonmöbel standen plötzlich in Flammen: Brandstiftung, ein im Freien zum Laden angesteckter defekter Akku oder eine vergessene Zigarette - alles ist derzeit als Ursache möglich. Das Feuer griff in weiterer Folge auch auf die dazugehörige Wohnung über. Zwei Personen retteten sich aus der Wohnung, sie erlitten Verletzungen aufgrund von Rauchgasen. Zwei Nachbarn versuchten, die Flammen zu löschen. Auch sie mussten danach betreut werden, weil sie dabei Rauchgase einatmeten.

Insgesamt betreute die Wiener Berufsrettung 21 Personen, bei vielen der Betroffenen ging es dabei aber eher um den Wärmeerhalt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, die Flammen wurden von außen über den Balkon unter Kontrolle gebracht.