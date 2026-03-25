Messer-Attacke: Fahndung nach Schwager

Von seinem eigenen Schwager, der sich als (w)irrer Home-Invasion-Täter plötzlich in der Wohnung stand, wurde ein Mieter schwer verletzt. Jetzt fahnden die Behörden per Lichtbild nach dem Messerstecher.

Wien. Wie berichtet, kam es Anfang Februar in einer Wohnung in Meidling gegen fünf Uhr in der Früh zu ebenso dramatischen wie blutigen Szenen: Ein 32-Jähriger wurde von seinem Schwager - ein 26-jähriger Serbe - attackiert und schwer verletzt.

Dabei soll sich der tatverdächtige Angreifer zuerst gewaltsam Zugang zu der Unterkunft verschafft und anschließend seinem Opfer mit einem Messer mehrere Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie an den Oberschenkeln zugefügt haben. Danach flüchtete der 26-Jährige in unbekannte Richtung. Sein schwer verletzter Schwager wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Sofortfahndung nach dem Beschuldigten, der bei der Tat schwer auf Drogen gewesen sein dürfte (worin auch der einzige Grund für Einbruch und Attacke liegen dürfte), verlief negativ.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm umgehend die Ermittlungen. Diese laufen seither auf Hochtouren. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft um mediale Veröffentlichung des Fotos des Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd unter 01-31310-57800 oder 01-31310-57113 erbeten.