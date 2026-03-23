Nächste Messer-Attacke - Mann (31) Hand durchstochen

Es ist wieder passiert! Ein junger Mann wurde in Wien mit dem Messer im Zuge eines Streits schwer verletzt: Dabei stachen die Täter durch die Hand, schlitzten ihm die zweite auf und versetzten ihm auch noch einen Bauchstich.

Wien. Nur einen Tag, nachdem an einer Bushaltestelle im Bereich des Margaretengürtels und der Arbeitergasse ein Syrer (24) mit einem Messerstich im Rücken aufgefunden und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht wurde, kam es in der Nacht auf Montag zur nächsten blutigen wie schmerzhaften Messer-Attacke.

Wie die Polizei berichtet, wurden Anrainer in der Ferchergasse in Hernals um 01.45 Uhr durch lautes Geschrei mehrerer Männer, die sich in einer slawischen Sprache lautstark stritten, aus dem Schlaf gerissen. Geschockt und verängstigt blickten einige Zeugen aus den Fenstern und sahen, wie einer der Beteiligten plötzlich zusammenbrach und die anderen Männer die Flucht ergriffen.

Am Einsatzort fanden alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring kurz darauf einen schwerverletzten Mann mit mehreren Stich- und Schnittwunden an den Händen und im Bauchbereich vor. Durch die Berufsrettung Wien wurde der 31-jährige Österreicher (mit Balkan-Wurzeln) notfallmedizinisch erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr - aber die Verletzungen, die wirken, als stammten sie von einer Bestrafungsaktion, waren heftig: Eine Hand war komplett durchstochen, an der zweiten klafft eine tiefe Fleischwunde und der Bauchstich könnte noch eine lange Behandlung, wenn nicht gar Dauerfolgen mit sich ziehen.