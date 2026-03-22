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Syrer Margaretengürtel
© Google / An dieser Bushaltestelle im Kreuzungsbereich mit der Arbeitergasse wurde der Syrer gefunden

Bushaltestelle

In Rücken gestochen - Syrer (24) in Lebensgefahr

22.03.26, 10:46 | Aktualisiert: 22.03.26, 11:48
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Der schwerverletzte Syrer wurde am Samstagvormittag an einer Bushaltestelle am Margaretengürtel in Wien aufgefunden. 

Wien. Nach dem Fund eines schwerverletzten Mannes an einer Wiener Bushaltestelle hat das Landeskriminalamt Wien die Ermittlungen aufgenommen: Eine Passantin war auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden und hatte umgehend die Berufsrettung Wien verständigt, die in weiterer Folge auch die Polizei hinzuzog.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wies das Opfer eine schwere Stichverletzung im Bereich des Rückens auf. Nach einer notmedizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der junge Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Außenstelle Mitte des Landeskriminalamts geführt. Bislang konnten die Beamten jedoch noch keine Details zum Tathergang ermitteln, da eine Befragung des Opfers aufgrund seines kritischen Zustands bisher nicht möglich war. Die Hintergründe des Vorfalls sowie der genaue Ablauf der Tat sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

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