Verschleierter Räuber drohte mit Fleischerbeil

Mit einer Art Hijab-Konstruktion über Kopf und Gesicht, einem Fleischerbeil in der Hand, die Sportjacke verkehrt wie eine Zwangsjacke angezogen und zwei unterschiedlichen Sneakern - einer türkis und einer schwarz - überfiel ein bisher unbekannter und offenbar völlig irrer Täter eine Apotheke.

Wien. Die von der Überwachungskamera der Apotheke aufgezeichneten und von der Staatsanwaltschaft zur Fahndung freigegebenen Fotos würden durchaus Anlass zum Schmunzeln geben, wenn der Hintergrund nicht so ernst und kriminell wäre:

© LPD Wien

Wie die Polizei berichtet, überfiel am vergangenen Donnerstag, dem 12. März, ein gleichsam verschleierten Täter, der mit einer Art Kutte bzw. Hijab (bestehend aus einem schwarzen Tuch und der schwarzen Kapuze einer verkehrt herum getragenen Nike-Jacke) verkleidet und einem Fleischerbeil bewaffnet war, in Favoriten eine Apotheke.

Gegen 14:00 Uhr am helllichten Tag betrat die stämmige Gestalt, die Anweisungen mit arabischem bzw. türkischem Akzent gab, die Apotheke im Bezirk Favoriten und bedrohte in einer auch sonst extrem kuriosen Aufmachung die beiden Mitarbeiterinnen (33 und 41): So trug er zu Füßen der grau-blauen Jogginghose zwei unterschiedliche Nike-Sneaker und in der Hand eine farblich auffällige Einkaufstasche des Schuh-Diskonters "Deichmann".

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Nachdem die gar nicht lustige Witzfigur Bargeld gefordert hatte, flüchteten die beiden bedrohten Frauen durch einen Notausgang ins Freie und verständigten den Polizeinotruf. In der Zwischenzeit verließ der mutmaßliche, zirka 1,75 Meter große Täter die Apotheke in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen können, werden ersucht, sich - auch anonym - an das LKA unter 01 31310-33800 zu wenden.