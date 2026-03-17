Mann (51) stürzt auf U-Bahn-Gleise - und rettet sich selbst

Zu den dramatischen Szenen kam es Dienstagvormittag in der U Bahn-Station Längenfeldgasse.

Wien. Ein Mann ist am späten Dienstagvormittag in der U-Bahnstation Längenfeldgasse in Meidling in den Gleisbereich der U4 gestürzt. Laut einer Aussendung der Wiener Linien konnte sich der 51-Jährige vor einer einfahrenden Garnitur aber in eine Fluchtnische retten. Er wurde von der Berufsfeuerwehr geborgen und von der Berufsrettung - vorsorglich - in ein Krankenhaus gebracht. Ursache des Sturzes gegen 11.30 Uhr dürfte die eigene Unaufmerksamkeit gewesen sein.

Ein Fahrgast am Bahnsteig bemerkte den Unfall und betätigte sofort den Zugnotstopp. Der Lenker des U4-Zuges reagierte schnell mit einer Notbremsung. Der 51-Jährige wurde von der U-Bahngarnitur nicht berührt.

© Wr.Linien/Helmer

Die Wiener Linien appellierten in dem Zusammenhang an ihre Fahrgäste, nicht zu zögern und - wie heute richtig demonstriert - sofort den Zugnotstopp zu betätigen, wenn jemand auf die Gleise geraten sollte. "Im Notfall zählt jede Sekunde und im Zweifelsfall ist es immer ein Notfall! Laufen Sie zum grünen SOS-Würfel und ziehen Sie den Hebel. Damit ist sichergestellt, dass kein Zug mehr in die Station einfahren kann. Drücken Sie die Notruftaste und informieren Sie die Leitstelle. Diese schickt umgehend Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens", hieß es.