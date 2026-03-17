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Syrer verletzt

Wieder Messerstecherei am Reumannplatz!

17.03.26, 10:47 | Aktualisiert: 17.03.26, 13:59
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Montagabend kam es im Bereich Reumannplatz zwischen fünf Männern infolge einer verbalen Auseinandersetzung zu Rauferei - am Ende knickte ein Beteiligter ein und kollabierte mit mehreren Stichwunden.

Wien. Nächster aufsehenerregender Zwischenfall im Zentrum der Waffenverbotszone in Favoriten am Reumannplatz, wo sich immer wieder junge Männer in Gruppen lautstark und auch körperlich intensiv in die Haare geraten.

Zeugen berichten von einer fast identen Handlung: Mindestens fünf Burschen aus der arabischen Zuwanderer-Community gerieten zunächst wegen eines unbekannten Anlasses in Streit und ließen dann nach dem verbalen Schlagabtausch die Fäuste sprechen, wobei zwei der Beteiligten einem Kontrahenten eine Stichverletzung im Oberschenkel sowie anschließend eine Schnittverletzung im Gesicht zufügten.

Die drei Angreifer flüchteten in Richtung Fußgängerzone. Das Opfer, ein 23-jähriger Syrer, wurde durch Beamte der Bereitschaftseinheit und einem WEGA-Medic bei den Parkbänken erstversorgt und in weiterer Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Im Zuge der Erhebungen vor Ort konnte bereits einer der Tatverdächtigen, ebenfalls ein 23-jähriger Syrer, ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

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