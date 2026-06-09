Polizist starb bei Fahrtechnik-Training

Wie jetzt bekannt wurde, starb ein 54-jähriger Polizist bei einem Motorrad-Training der Exekutive am Gelände der Kaserne Hörsching.

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OÖ. Zu dem Drama kam es am Montag bei einer Fahrtechnikübung, bei der speziell das Bremsen unter diversen simulierten Wetterverhältnissen - zum Beispiel auch plötzlich auftretender Nässe am Asphalt - am Programm stand. Das Training fand am Gelände der Kaserne des Österreichischen Bundesheeres in Hörsching, dem Fliegerhorst Vogler, statt.

Bei der Beübung eines Bremsvorgangs überschlug sich ein 54-jähriger Polizist mit seinem Motorrad, so die Landespolizeidirektion OÖ. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 54-Jährige noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach im Rahmen einer Trauerminute bei einer internen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion sein Mitgefühl aus: "Dieser tragische Unfall trifft uns mitten ins Herz und macht mich fassungslos. Mein Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden unseres Kollegen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden."