Zwei Syrer am Reumannplatz mit Messer attackiert

Mehrere Männer gingen auf die beiden Freunde los.

Schon wieder kam es am Reumannplatz in Favoriten zu wüsten Szenen. Am Montagabend kurz nach 19 Uhr sollen zwei Freunde im Alter von 15 und 16 Jahren von mehreren Männern attackiert worden sein. Die jungen Syrer wollen die Angreifer nicht gekannt haben. Auch worum es bei dem Streit ging, ist derzeit noch unklar.

Beide Syrer verletzt

Bei der Auseinandersetzung soll einer der Täter ein Messer gezogen und den 16-Jährigen am Rücken verletzt haben, als dieser die Flucht ergriff. Der 15-Jährige wurde mit dem Messer an der Hand verletzt. Eine Sofortfahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Der ältere Syrer musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Sein Freund hatte sich unterdessen unbemerkt davongeschlichen. Weitere Ermittlungen in dem Fall sind im Gange.