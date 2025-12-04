Bei Dreh für Kommissar Rex - 12 Polizeiuniformen gestohlen

Ganz schön frech und vermutlich gezielt: Bei Dreharbeiten für sechs neue Kommissar Rex-Folgen für eine Koproduktion von ORF und Sat.1 wurden 12 Polizeiuniformen gestohlen. Die echte Polizei ermittelt.

Die neuen Folgen mit Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer. © Instagram

NÖ. Angezeigt wurde der bisher geheim gehaltene wie gleichermaßen heikle Einbruchsdiebstahl vor wenigen Tagen in der Bundeshauptstadt von der betroffenen Wiener Filmproduktionsfirma. Laut NÖ-Polizeisprecher Johann Baumschlager wurden bei dem Coup - weil sich der mutmaßliche Tatort bei Korneuburg und Stockerau befand, haben die Niederösterreicher den Fall übernommen - in einen Requisite-Lkw eingebrochen.

Passiert ist der Coup vor rund einer Woche bei bzw. nach Dreharbeiten in den Donauauen in zuvor genannten Bereich im Weinviertel westlich von Wien zur neuen Staffel der Kult-Serie "Kommissar Rex" mit dem neuen Team mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin oder Comedy-Größe Alfred Dorfer. Verschwunden sind insgesamt 12 Polizeiuniformen, wobei außer dem täuschend echten Exekutiv-Outfit sonst nichts gestohlen wurde.

Ein Polizei-Insider zu oe24: "Ich fürchte, das war eine gezielte Aktion, um sich für kommende kriminelle Auftritte entsprechend ausstaffieren zu können, etwa im Zusammenspiel mit jenen organisierten Betrügern, die ältere Menschen am Telefon überrumpeln und anweisen, Geld abzuheben, das aus welchen Gründen auch immer unsicher sei und das demnächst ein 'Kollege' abholen würde. Nicht auszudenken, wenn zum Beispiel diese Leute plötzlich mit täuschend echten Uniformen auftauchen würden."

Auch möglich, aber unwahrscheinlich: dass der Uniform-Klau ein Scherz, ein Streich oder gar Sabotage an der Kommissar Rex-Neuauflage war.