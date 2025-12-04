Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Kommissar rex
© Dre neue Hauptdarsteller von Kommissar Rex, Dominik Brückner (li) mit einem Statisten in - noch nicht gestohlener - Polizeiunform (Instagram)

Heikler Coup in NÖ

Bei Dreh für Kommissar Rex - 12 Polizeiuniformen gestohlen

Von
04.12.25, 10:16 | Aktualisiert: 04.12.25, 11:38
Teilen

Ganz schön frech und vermutlich gezielt: Bei Dreharbeiten für sechs neue Kommissar Rex-Folgen für eine Koproduktion von ORF und Sat.1 wurden 12 Polizeiuniformen gestohlen. Die echte Polizei ermittelt.

kommissar rex

Die neuen Folgen mit Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer.

© Instagram

NÖ. Angezeigt wurde der bisher geheim gehaltene wie gleichermaßen heikle Einbruchsdiebstahl vor wenigen Tagen in der Bundeshauptstadt von der betroffenen Wiener Filmproduktionsfirma. Laut NÖ-Polizeisprecher Johann Baumschlager wurden bei dem Coup - weil sich der mutmaßliche Tatort bei Korneuburg und Stockerau befand, haben die Niederösterreicher den Fall übernommen - in einen Requisite-Lkw eingebrochen.

Passiert ist der Coup vor rund einer Woche bei bzw. nach Dreharbeiten in den Donauauen in zuvor genannten Bereich im Weinviertel westlich von Wien zur neuen Staffel der Kult-Serie "Kommissar Rex" mit dem neuen Team mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin oder Comedy-Größe Alfred Dorfer. Verschwunden sind insgesamt 12 Polizeiuniformen, wobei außer dem täuschend echten Exekutiv-Outfit sonst nichts gestohlen wurde.

Ein Polizei-Insider zu oe24: "Ich fürchte, das war eine gezielte Aktion, um sich für kommende kriminelle Auftritte entsprechend ausstaffieren zu können, etwa im Zusammenspiel mit jenen organisierten Betrügern, die ältere Menschen am Telefon überrumpeln und anweisen, Geld abzuheben, das aus welchen Gründen auch immer unsicher sei und das demnächst ein 'Kollege' abholen würde. Nicht auszudenken, wenn zum Beispiel diese Leute plötzlich mit täuschend echten Uniformen auftauchen würden."

Auch möglich, aber unwahrscheinlich: dass der Uniform-Klau ein Scherz, ein Streich oder gar Sabotage an der Kommissar Rex-Neuauflage war.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden