"Falsche Polizisten": Diese vier Handlanger werden gesucht

Sie sollen bei ihren Taten auch gefälschte Polizeiausweise sowie manipulierte Rufnummern benutzt haben.

Wien. Die Polizei ist mit der Veröffentlichung von Lichtbildern auf der Suche nach mehreren Männern. Diese stehen im Verdacht, als falsche Polizisten bei mehreren Opfern Bargeld und Schmuck abgeholt zu haben. Für ihre Taten benutzen die Männer, für die noch die Unschuldsvermutung gilt, unter anderem falsche Polizeiausweise, aber auch manipulierte Rufnummern.

Die Vorgangsweise war immer eine ähnliche. Die späteren Betrugsopfer wurden zuerst telefonisch angewiesen, Geld von der Bank abzuheben, um an angeblichen Betrugsermittlungen der Polizei mitzuwirken. Das Geld wurde schließlich von einem vermeintlichen Polizisten entgegengenommen.

In mehreren Fällen ist seit Ende Juni in Wien ein Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich entstanden. Das Landeskriminalamt Wien führt derzeit umfangreiche Ermittlungen.

Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.