In-U-Bahn-Station: Wiener (48) bedrohte Jugendliche mit Messer

Der Tatverdächtige hatte bei seiner Durchsuchung zwei Waffen und Pfefferspray dabei.

In den frühen Sonntagmorgenstunden rückte die Polizei zur U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße aus. Dort trafen sie gegen 5 Uhr auf einen grölenden Mann mit einem Messer in der Hand. Mit diesem ging der 48-Jährige auch Richtung Beamte los. Erst nach mehrmaliger Aufforderung, die Waffe aus der Hand zu legen und unter Anwendung von Körperkraft schafften es die Polizisten den stark beeinträchtigen Wiener unter Kontrolle zu bringen.

© LPD Wien

© LPD Wien

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der 48-Jährige zuvor mit mehreren Jugendlichen im Bereich der U-Bahn eine Auseinandersetzung gehabt hatte. Dabei soll er einen der Jungs mit einem Messer und den Worten "Ich schlitz Dir die Kehle auf" bedroht haben.

Bei seiner Durchsuchung konnte ein Pfefferspray sowie eine verbotene Waffe, eine Teleskopstahlrute, vorgefunden und sichergestellt werden. Der 48-Jährige wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurde ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.