Mercedes
© Viyana Manset Haber

Spektakulär

Wieder Mercedes in der Donaustadt abgefackelt

01.12.25, 12:26
Das hochpreisige Auto stand am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Flammen. 

Nur vier Tage, nachdem ein Ukrainer (21) tot in einem abgefackelten Mercedes in der Donaustadt entdeckt wurde, stand schon wieder ein silberner Wagen der gleichen Marke im gleichen Bezirk in Vollbrand.

Gemeldet wurde das Feuer am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei rückten in die Steigenteschgasse aus, die nur einen Kilometer Luftlinie von dem ersten abgebrannten Auto entfernt liegt.

Mercedes
© Viyana Manset Haber

Mercedes
© Viyana Manset Haber

Nach einer halben Stunde konnte das Feuer von den Einsatzkräften gelöscht werden. Und es konnte Entwarnung gegeben werden. Denn dieses Mal war der Auslöser des Mercedes-Brandes ein technischer Defekt. Der Wagen erlitt einen Totalschaden, verletzt wurde bei dem Feuer aber niemand.

