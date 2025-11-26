Mercedes abgefackelt: Leiche am Rücksitz entdeckt

Ein toter Mann lag auf dem Rücksitz.

Einen schrecklichen Fund machten Polizisten, nachdem sie zu einem Brand eines schwarzen Mercedes in der Donaustadt gerufen wurden. Ein Augenzeuge hatte das Feuer kurz nach Mitternacht entdeckt und Alarm geschlagen.

© Viyana Manset Haber/Hier fackelte der Mercedes ab.

Auf dem Rücksitz wurde eine männliche Leiche entdeckt. Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt. Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Es wird laut Polizeisprecher Markus Dittrich in alle Richtungen ermittelt. Eine Obduktion wurde angeordnet.