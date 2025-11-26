Alles zu oe24VIP
© Viyana Manset Haber/Hier fackelte der Mercedes ab.

Wien-Donaustadt

Mercedes abgefackelt: Leiche am Rücksitz entdeckt

26.11.25, 09:28
Ein toter Mann lag auf dem Rücksitz. 

Einen schrecklichen Fund machten Polizisten, nachdem sie zu einem Brand eines schwarzen Mercedes in der Donaustadt gerufen wurden. Ein Augenzeuge hatte das Feuer kurz nach Mitternacht entdeckt und Alarm geschlagen.

Auf dem Rücksitz wurde eine männliche Leiche entdeckt. Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt. Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Es wird laut Polizeisprecher Markus Dittrich in alle Richtungen ermittelt. Eine Obduktion wurde angeordnet.

