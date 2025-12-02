"Warm ums Herz" - Wiener Gastronomie startet Charity-Aktion für die Caritas

In der Wiener Gastronomie wird es in diesem Winter besonders warm ums Herz. Unter dem Motto "Warm ums Herz" startet die Wiener Gastronomie eine große Charity-Aktion zugunsten der Caritas. Ziel ist es, hilfsbedürftige Menschen in der kalten Jahreszeit zu unterstützen.

"Die Lokale sind ein Platz der Nähe und Wärme. Und diese Wärme wollen wir auch andere spüren lassen, denen es schlechter geht", sagt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Ob Spenden-Dinner, Punsch oder Spendenbox - die Gastronomen der Stadt haben sich einiges einfallen lassen.

Mit dabei sind zahlreiche bekannte Gastronomen der Stadt, darunter die Familien Huth, Querfeldt, Kolarik und Leupold, die mit all ihren Lokalen die Aktion unterstützen. Auch viele weitere Wiener Gastronomiebetriebe haben bereits zugesagt, sich an der Spendenaktion zu beteiligen und ihren Gästen die Möglichkeit zu geben, sich für die gute Sache einzusetzen.

Caritas: "Wärme und Hoffnung schenken"

„Nach Jahren der Krise steigt der Druck auf viele Menschen enorm. Das beobachten wir in unseren Sozialberatungsstellen, in den Lebensmittelausgaben, beim Suppenbus, in der Gruft und an vielen anderen Orten der täglichen Caritashilfe, wo wir armutsbetroffene und obdachlose Menschen dank Spenden mit dem Nötigsten versorgen können. Die anstehenden Sparmaßnahmen von Bund und Ländern werden den Druck auf die Menschen noch einmal verschärfen. Umso wichtiger ist, dass wir gemeinsam hinschauen und helfen! Jede Spende zählt – sie schenkt Wärme und Hoffnung. Herzlichen Dank für die wichtige Unterstützung,“ betont Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien.

Rezept-Tipp: "Warm ums Herz-Punsch" (für ca. 4-6 Personen)

750 ml Kirschsaft

250 ml Rotwein (oder Früchtetee für eine alkoholfreie Variante)

150 ml Inländer-Rum (optional)

1 Bio-Orange, in Scheiben

1 Zimtstange

3 Nelken

1 Stück Sternanis

2 EL Honig

Ein Schuss Zitronensaft

So einfach kann man etwas Wärme und Hoffnung verbreiten.