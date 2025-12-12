Pröll will Social-Media-Verbot für Teens

In einem oe24.TV-Interview mit Isabelle Daniel setzt sich Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll nun auch für ein Social Media Verbot für Jugendliche in Österreich ein

Das social Media Verbot für Teenager, das Australien beschlossen hat, hält ÖVP-Staatssekretär (für Digitalisierung) Alexander Pröll für richtig. „Wir setzen uns neben Frankreich und Dänemark auch innerhalb der EU für ein Social Media Verbot für unter 14-Jährige ein“, sagt Pröll im oe24.TV-Interview.

Unsoziale Netze, die radikalisieren

Sollte das nicht rasch kommen, „müssen wir das in Österreich alleine“ beschließen. Für Pröll – er sagt, dass er selbst „auch viel zu viel auf Social Media“ sei -, würden Plattformen wie X und TikTok die „Radikalisierung und Wahrnehmungsstörungen“ vorantreiben. Für Pröll sind sie „unsoziale Medien“, die Demokratien gefährden könnten. Europa müsse sich dagegen wehren.

oe24.TV: Australien hat ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige erlassen. Wäre das etwas, das man auch in Österreich machen sollte oder könnte?

Alexander Pröll: Also, ich bin immer sehr, sehr stark dafür eingetreten, ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige zu etablieren. Ich würde es eigentlich sogar „Unsocial Media“ nennen. Aus Kinder- und Jugendschutzgründen ist das sehr, sehr relevant aus meiner Sicht. Ein durchschnittlicher Jugendlicher heutzutage verbringt pro Tag circa sechs bis sieben Stunden rein auf Social Media. Das bedeutet natürlich, es sind ein paar extrem starke Abhängigkeiten gegeben. Es findet Radikalisierung statt, Polarisierung, Islamisierung, Hass-Prediger – das alles findet genau über diese Kanäle statt. Und ich glaube, wir müssen uns hier die Frage stellen, wie das weitergehen kann. Ein Social-Media-Verbot alleine wird es aber nicht sein. Man braucht natürlich Begleitmaßnahmen mit digitaler Bildung, mit Medienkompetenz. Und all das besprechen wir auf europäischer Ebene. Ich glaube, wir brauchen eine europäische Lösung, damit alle Mitgliedstaaten hier mitgehen. Daran arbeiten wir intensiv.

oe24.TV: Aber Sie hätten gern ein EU-weites Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige?

Pröll: Das wäre prinzipiell unsere Position, wird auf EU-Ebene zu diskutieren sein. Ich sage aber auch dazu, wenn das zu lange dauert, dann werden wir uns schon national darüber unterhalten müssen. Dass Österreich es doch vorzieht – so wie Dänemark zieht es ja auch vor.

oe24.TV: Sie meinen, TikTok und Co. lösen Wahrnehmungsstörungen in Menschen aus?

Pröll: Ich glaube einfach, der Abhängigkeitsfaktor ist sehr, sehr groß. Ich muss auch bei mir sagen: Ich bin sehr abhängig und verbringe viel zu viel Zeit auf Social Media. Und das betrifft jeden und jede einzelne von uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Besonders natürlich Kinder, die damit noch schwerer umgehen können. Und insofern braucht es aus Kinder- und Jugendschutzgründen dieses Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ganz, ganz dringend.

Europa muss aufwachen.

oe24.TV: Es gibt ja Studien, die zeigen, dass es Wahrnehmungsstörungen beim Aussehen gibt – gerade bei Teenagern, wenn sie ständig mit gefilterten Bildern konfrontiert werden. Aber politisch wirkt das ähnlich?

Pröll: Absolut. Die Polarisierung nimmt extrem zu und kann zur Zerstörung von Demokratien führen. Die Demokratie ist nicht gegeben – wir müssen dafür kämpfen. In Österreich zu leben ist großartig, aber wir dürfen das nicht verlieren. Wir müssen den Wohlstand erhalten. Dazu braucht es harte Arbeit und positive Stimmung – und dafür sind Politik, Mediengesellschaft und Wirtschaft gemeinsam verantwortlich.

oe24.TV: Jetzt kommt zur „unsocial media“ auch noch künstliche Intelligenz. Ist Europa da überhaupt im Spiel?

Pröll: So ehrlich muss man sein: Wir werden nicht das nächste TikTok oder Instagram entwickeln. Aber wir haben starke Industriebetriebe in Österreich – da können wir KI vertikal integrieren. Dazu kommt Quantencomputing. Da ist Österreich mit Anton Zeilinger Weltspitze. Wir müssen diese Stärken nutzen.

