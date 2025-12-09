Alles zu oe24VIP
Erste Frau im Amt

König Charles schreibt Geschichte: Royals ernennen erstmals eine Frau zur Stallmeisterin

09.12.25, 16:09
Colonel Erica Bridge (52) wird als erste Frau Chefin der königlichen Stallungen. Der Buckingham-Palast verkündete die historische Entscheidung, die auch Prinz William unterstützt haben soll. 

Colonel Erica Bridge tritt im Frühjahr die Nachfolge von Colonel Toby Browne an, der nach 15 Jahren das Amt abgibt. Der Chefposten bei den Stallungen gehört zu den wichtigsten Positionen im Haushalt des Monarchen. Bridge war zuletzt als Verteidigungsattaché in Rom tätig. Künftig verantwortet sie Paraden, Transporte, Pferde und den privaten Fuhrpark der Royals. Dazu zählen "Trooping the Colour", Ascot-Rennen und Krönungsprozessionen.

Erica Bridge und König Charles III.

Erica Bridge und König Charles III.

Wie das Magazin "Tatler" berichtet, wurde Bridge persönlich von König Charles und Königin Camilla ausgewählt. Prinz William soll aber im Hintergrund auf weibliche Führungskräfte in wichtigen Palastposten gedrängt haben. Die Beförderung von Kat Anderson passt ebenfalls in diesen Trend. Anderson trat letztes Jahr in den königlichen Haushalt ein und begleitet Charles auf seinen Reisen. 

König Charles III.

König Charles III.

Modernisierung der Monarchie

Queen feiert Geburtstag bei
Die Entscheidung gilt als weiterer Schritt hin zu einer modernen Monarchie. Bridge bricht ein jahrhundertealtes Tabu und übernimmt ein traditionsreiches Amt.

WIlliam und Kate in Nordirland

WIlliam und Kate in Nordirland

Nach über 200 Jahren verlassen die Royal Mews den Buckingham-Palast. Nach Abschluss der Renovierung zieht der Stallbetrieb 2027 nach Windsor, da William und Kate bereits in die Forest Lodge gezogen sind und Charles und Camilla bei London-Besuchen lieber im Clarence House übernachten.

